Canales para ver Colo Colo vs. U. de Chile por Supercopa de Chile

¿Dónde ver Colo Colo vs. U. de Chile EN VIVO y EN DIRECTO? Los ‘Albos’ y la ‘U’ estarán nuevamente cara a cara en una nueva edición del Superclásico chileno. Esta vez, el trofeo en disputa es el de la Supercopa de Chile y se jugará en el estadio Santa Laura a partir de las 3 de la tarde (horario chileno) este domingo 14 de septiembre del 2025.
En el último superclásico disputado este año por el Campeonato Nacional de Chile, Colo Colo se impuso por la mínima diferencia gracias al gol de Vicente Pizarro a los 81 minutos en el estadio Monumental.
¿Dónde ver Colo Colo vs. U. de Chile EN VIVO GRATIS?
El partido de Colo Colo vs. U. de Chile en vivo por la Supercopa de Chile 2025, será transmitido por el canal de TNT Sports, MAX y TNT Sports Premium en todo Chile, Argentina, Perú y otros países de Sudamérica. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Qué canales transmiten Colo Colo vs. U. de Chile HOY EN VIVO?
- En Argentina lo pasa: TNT Sports Premium
- En Paraguay lo pasa: TNT Sports Premium
- En Uruguay lo pasa: TNT Sports Premium
- En Chile lo pasa: TNT Sports Premium, MAX y TNT Sports
- En Ecuador lo pasa: TNT Sports Premium
- En Venezuela lo pasa: TNT Sports Premium
- En Perú lo pasa: TNT Sports Premium
- En Brasil lo pasa: TNT Sports Premium+
- En Colombia lo pasa: TNT Sports Premium
- En Bolivia lo pasa: TNT Sports Premium
- En México lo pasa: TNT Sports Premium
- En Estados Unidos lo pasa: beIN Sports y fuboTV
¿Cómo ver partido Colo Colo vs. U. de Chile en Chile?
El partido de Colo Colo vs. U. de Chile en vivo por la Supercopa de Chile 2025, será transmitido en Chile por TNT Sports Premium, MAX y TNT Sports.
¿Cómo ver partido Colo Colo vs. U. de Chile en Perú?
El partido de Colo Colo vs. U. de Chile en vivo por la Supercopa de Chile 2025, será transmitido en Perú por TNT Sports Premium.
¿En qué canales ver partido Colo Colo vs. U. de Chile en México?
El partido de Colo Colo vs. U. de Chile en vivo por la Supercopa de Chile 2025, será transmitido en México por TNT Sports Premium.
¿Cómo ver partido Colo Colo vs. U. de Chile en Estados Unidos?
El partido de Colo Colo vs. U. de Chile en vivo por la Supercopa de Chile 2025, será transmitido en Estados Unidos por beIN Sports y fuboTV.