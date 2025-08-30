¿Dónde ver Colo Colo vs. U. de Chile EN VIVO y EN DIRECTO? Una nueva edición del clásico chileno está aquí. El ‘Cacique’ y la ‘U’ estarán frente a frente este domingo 31 de agosto en el estadio Monumental David Arellano. Un superclásico donde ambos llegan en momentos y niveles diferentes.
Colo Colo busca salir del medio de la tabla y recuperar el protagonismo en el torneo chileno, mientras que la ‘U’ espera sumar de a tres para no dejar que Coquimbo Unido se siga disparando en la tabla de posiciones.
Para que puedas ver el superclásico entre Colo Colo vs. U. de Chile, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Chile y demás países, para que no te pierdas de ni un solo detalle.
¿Dónde ver Colo Colo vs. U. de Chile EN VIVO GRATIS?
El partido de Colo Colo vs. U. de Chile en vivo por la fecha 22 del Campeonato Nacional, será transmitido por el canal de TNT Sports, MAX y TNT Sports Premium en todo Chile, Argentina, Perú y otros países de Sudamérica. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.
¿Qué canales transmiten Colo Colo vs. U. de Chile HOY EN VIVO?
- En Argentina lo pasa: TNT Sports Premium
- En Paraguay lo pasa: TNT Sports Premium
- En Uruguay lo pasa: TNT Sports Premium
- En Chile lo pasa: TNT Sports Premium, MAX y TNT Sports
- En Ecuador lo pasa: TNT Sports Premium
- En Venezuela lo pasa: TNT Sports Premium
- En Perú lo pasa: TNT Sports Premium
- En Brasil lo pasa: TNT Sports Premium+
- En Colombia lo pasa: TNT Sports Premium
- En Bolivia lo pasa: TNT Sports Premium
- En México lo pasa: TNT Sports Premium
- En Estados Unidos lo pasa: beIN Sports y fuboTV
¿Cómo ver partido Colo Colo vs. U. de Chile en Chile?
El partido de Colo Colo vs. U. de Chile en vivo por la fecha 22 del Campeonato Nacional, será transmitido en Chile por TNT Sports Premium, MAX y TNT Sports.
¿Cómo ver partido Colo Colo vs. U. de Chile en Perú?
El partido de Colo Colo vs. U. de Chile en vivo por la fecha 22 del Campeonato Nacional, será transmitido en Perú por TNT Sports Premium.
¿En qué canales ver partido Colo Colo vs. U. de Chile en México?
El partido de Colo Colo vs. U. de Chile en vivo por la fecha 22 del Campeonato Nacional, será transmitido en México por TNT Sports Premium.
¿Cómo ver partido Colo Colo vs. U. de Chile en Estados Unidos?
El partido de Colo Colo vs. U. de Chile en vivo por la fecha 22 del Campeonato Nacional, será transmitido en Estados Unidos por beIN Sports y fuboTV.