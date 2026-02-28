Colo Colo vs U. de Chile EN VIVO medirán fuerzas por la quinta fecha de la Liga de Primera de Chile en el Estadio Monumental, este domingo 1 de marzo del 2026. Los dirigidos por Fernando Ortiz buscarán una victoria en casa que les permita recupera el primer lugar de la tabla de posiciones y depender de sí mismos para conseguir el título. Por su parte, la U. de Chile necesita los puntos para escapar de la zona baja del campeonato. A continuación, te mostramos dónde ver el partido, los canales de transmisión y horarios del partido.

¿Dónde ver Colo Colo vs U. de Chile EN VIVO por Liga de Primera 2026?

La transmisión del partido entre Colo Colo vs U. de Chile EN VIVO por la jornada 5 de la Liga de Primera 2026 será transmitido a través de TNT Sports (televisión paga) por cable en Chile. Para ver TNT Sports, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Entel TV, Zapping o VTR.

Si deseas ver el partido de Colo Colo vs U. de Chile por streaming online, podrás hacerlo a través de HBO Max y TNT Sports Go. Es importante recalcar que TNT Sports, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido.

Revisa qué canales transmiten el partido de Colo Colo vs U. de Chile y los horarios para verlo por la quinta fecha de la Liga de Primera, en el estadio Monumental.

¿A qué hora juega Colo Colo vs U. de Chile por Liga de Primera 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 6:00 p.m.

6:00 p.m. España: 10:00 p.m.

¿Qué canal transmite Colo Colo vs U. de Chile EN VIVO por Liga de Primera 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 4:00 p.m. Sin canal confirmado HBO Max, TNT Sports Go Colombia 4:00 p.m. Sin canal confirmado HBO Max, TNT Sports Go Ecuador 4:00 p.m. Sin canal confirmado HBO Max, TNT Sports Go Argentina 6:00 p.m. Sin canal confirmado HBO Max, TNT Sports Go Brasil 6:00 p.m. Sin canal confirmado HBO Max, TNT Sports Go Paraguay 6:00 p.m. Sin canal confirmado HBO Max, TNT Sports Go Uruguay 6:00 p.m. Sin canal confirmado HBO Max, TNT Sports Go Chile 6:00 p.m. TNT Sports HBO Max, TNT Sports Go Bolivia 5:00 p.m. Sin canal confirmado HBO Max, TNT Sports Go Venezuela 5:00 p.m. Sin canal confirmado HBO Max, TNT Sports Go México 3:00 p.m. Sin canal confirmado HBO Max, TNT Sports Go Estados Unidos 5:00 p.m. Sin canal confirmado HBO Max, TNT Sports Go

Horario, canal TV y dónde ver Colo Colo vs U. de Chile por Liga de Primera 2026

Fecha : Domingo 1 de marzo del 2026.

: Domingo 1 de marzo del 2026. Partido : Colo Colo vs U. de Chile

: Colo Colo vs U. de Chile Horario : 4:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 4:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : TNT Sports.

: TNT Sports. Estadio: Monumental.

¿En qué canal ver Colo Colo vs U. de Chile por Liga de Primera 2026 en Chile?

En Perú, el partido de Colo Colo vs U. de Chile por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026 lo transmite TNT Sports y HBO Max.