Colombia y Ghana se enfrentarán este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Arrowhead Stadium, en Kansas City. El conjunto cafetero llega a este duelo como favorito tras finalizar como líder del Grupo K, luego de vencer a Uzbekistán y RD Congo, además de empatar sin goles frente a Portugal. Por su parte, Ghana avanzó como uno de los mejores terceros con cuatro puntos y buscará dar la sorpresa para seguir con vida en el Mundial 2026. Revisa los detalles del partido en las siguientes líneas.

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs Ghana EN VIVO por el Mundial 2026?

El partido entre Colombia y Ghana se jugará este viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium (Kansas City), recinto con una capacidad para albergar 76.416 espectadores.

Horario del Colombia vs Ghana EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Colombia vs Ghana está programado para las 20:30 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 8:30 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 9:30 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 10:30 p.m.

¿Dónde ver Colombia vs Ghana EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Colombia vs Ghana se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Colombia vs Ghana EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Colombia vs Ghana EN VIVO por el Mundial 2026