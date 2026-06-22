Colombia y RD Congo medirán fuerzas este martes 23 de junio por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Guadalajara. La selección colombiana y la del Congo lucharán por pasar a la próxima fase del torneo internacional y hacerse con la victoria de esta fecha. En las siguientes líneas, conoce los horarios por país, los canales de transmisión y todos los detalles del esperado encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs Congo por el Mundial 2026?

El partido Colombia vs Congo se jugará este martes 23 de junio en el estadio Dallas, con capacidad para 46 000 espectadores.

Horario del Colombia vs Congo EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Colombia y RD Congo está programado para las 9:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 9:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 10:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 11:00 p.m. México 10:00 p.m.

¿Dónde ver Colombia vs Congo EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Colombia y RD Congo se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Colombia vs RD Congo EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Colombia vs RD Congo EN VIVO por el Mundial 2026