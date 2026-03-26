Costa Rica se enfrenta a Jordania este viernes 27 de marzo del 2026 en el estadio Mardan Sports Complex por fecha FIFA. Los ‘Ticos’ luego de quedar fuera de la clasificación a la Copa del Mundo, comienza un nuevo proceso rumbo a la siguiente Copa Mundial de la FIFA. A continuación, revisa a qué hora es el partido y en qué canales lo transmiten.
¿Dónde ver Costa Rica vs Jordania por amistoso FIFA?
El partido de Costa Rica vs Jordania será transmitido a través de Repretel, Canal 7 y Canal 6 para toda Costa Rica por amistoso FIFA. Conoce cómo ver Repretel EN VIVO.
Cómo ver Repretel en vivo en Costa Rica: canales, cable y online
Ver Repretel en vivo en Costa Rica es sencillo, ya sea por internet, televisión abierta o cable. Este grupo televisivo transmite noticias, novelas y fútbol en directo en todo el país.
En señal abierta, puedes ver Canal 6 en vivo Costa Rica (principal), además de Canal 4, Canal 2 y Canal 11, disponibles gratis con antena en distintas regiones del país.
Si tienes TV paga, puedes acceder a Repretel en cable Costa Rica a través de operadores como Tigo, Claro, Cabletica y Telecable, que incluyen estos canales en su parrilla.
También puedes ver Repretel online Costa Rica desde su plataforma digital o páginas de streaming. Es la mejor opción para verlo desde celular o Smart TV.
Si estás fuera del país, algunos contenidos pueden estar bloqueados, por lo que para ver Repretel en vivo gratis desde el extranjero podrías necesitar una conexión con IP costarricense.
¿A qué hora juega Costa Rica vs Jordania HOY por amistoso FIFA?
El partido de Costa Rica vs Jordania por amistoso FIFA empieza a las 11:00 AM de Costa Rica este viernes 27 de marzo del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:00 AM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 1:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:00 PM
- Hora en España: 6:00 PM
¿Qué canal transmite Costa Rica vs Jordania EN VIVO por amistoso FIFA?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Costa Rica
|11:00 AM
|Repretel, Canal 7 y Canal 6
|App Repretel
|Jordania
|8:00 PM
|Jordan TV Sport
|Jordan TV Sport
Horario, TV y dónde ver Costa Rica vs Jordania EN VIVO por amistoso FIFA
- Fecha: Viernes 27 de marzo del 2026
Alineaciones de Costa Rica vs Jordania
- Costa Rica: Patrick Sequeira; Jeyland Mitchell, Guillermo Villalobos, Juan Pablo Vargas, Darril Araya; Orlando Galo, Jefferson Brenes; Álvaro Zamora, Cristopher Núñez, Josimar Alcocer; y Warren Madrigal.
- Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abu Dahab; Mohammad Abu Zrayq, Nizar Al-Rashdan, Ibrahim Sadeh, Mohammad Taha; Mousa Al-Tamari, Baha’ Faisal y Mahmoud Al-Mardi.