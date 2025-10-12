La selección está de regreso. Costa Rica y Nicaragua vuelven a verse las caras este lunes 13 de octubre en el estadio Nacional de Costa Rica, en un partido clave por las Eliminatorias Concacaf, rumbo al Mundial 2026. Aquí te contamos a qué hora juega, por qué canal va y dónde verlo EN VIVO.

A qué hora juega Costa Rica vs Nicaragua

El partido entre Costa Rica y Nicaragua se disputará este lunes 13 de octubre de 2025 en el estadio nacional de Costa Rica por la fecha 4 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf. El partido comenzará a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica y Nicaragua).

Dónde ver Costa Rica vs Nicaragua EN VIVO

El encuentro de Costa Rica vs Nicaragua será transmitido por Canal 6 Repretel, Teletica y Azteca Deportes en Costa Rica, además del servicio de streaming TD+, donde los suscriptores podrán seguir la señal en línea desde cualquier dispositivo. También se podrá ver en NicaSports, YouTube Concacaf y la app de Azteca Deportes, con cobertura en tiempo real para toda Nicaragua.

Canal TV, Costa Rica vs Nicaragua para ver en Costa Rica

La transmisión del partido de Costa Rica vs Nicaragua estará disponible en televisión abierta y por cable:

Canales abiertos: Canal 6 Repretel y Teletica

Canal 6 Repretel y Teletica Cable y streaming: Azteca Deportes

Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto desde las plataformas digitales de El Comercio.

Costa Rica vs. Nicaragua EN VIVO

Cómo llegan Costa Rica y Nicaragua

Costa Rica empató 0-0 este jueves ante Honduras en la tercera fecha de la fase final de la eliminatoria de Concacaf para el Mundial de 2026, un resultado que aleja al equipo costarricense de la máxima cita del fútbol.

En el otro partido de la llave, Nicaragua cayó goleado ante la modesta Haití por 3-0 en el duelo disputado en el Estadio Nacional en Managua.

Con este resultado, Haití lidera el Grupo C con 5 puntos, los mismos que Honduras, pero los caribeños son primeros por un gol de diferencia. Les siguen Costa Rica con 3 puntos y Nicaragua con uno.

Posible alineaciones de Costa Rica vs Nicaragua