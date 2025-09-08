¿Qué canales transmiten Ecuador vs. Argentina EN VIVO Ambas selecciones irán en busca del mejor cierre en estas Eliminatorias Sudamericanas 2026. Ya con la clasificación en las manos, ecuatorianos y argentinos quieren darle la última alegría a los suyos.

Como a lo largo de las Eliminatorias, los canales que transmiten los partidos de cada selección es distinto, ya que, por región hay diferentes contratos televisivos. En esta nota, te mostramos a detalle dónde podrás ver el partido.

¿Dónde ver Ecuador vs. Argentina EN VIVO HOY?

El partido de Ecuador vs. Argentina por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026, este martes 9 de septiembre del 2025, será transmitido en Chile por Canal del Fútbol y Teleamazonas, y en streaming mediante Zapping.

A continuación, te mostramos todos los canales que pasan el partido en cada país de Sudamérica, Estados Unidos, España, México, etc.

En Argentina lo pasa: TyC Sports, Telefe

En Chile lo pasa: Disney Plus, Chilevisión

En Brasil lo pasa: ESPN, SporTV

En Paraguay lo pasa: Hei

Perú: Movistar Deportes, Movistar Play

En Uruguay lo pasa: DirecTV, Antel y AUF TV

En Ecuador lo pasa: Canal del Fútbol, Teleamazonas, Zapping

En Colombia lo pasa: Caracol TV, RCN, Ditu

En México lo pasa: Claro Sports

En España lo pasa: Movistar+, Movistar Plus+

En Estados Unidos lo pasa: Fanatiz

¿Cómo ver Ecuador vs. Argentina HOY EN DIRECTO, en Ecuador?

Para ver en Ecuador el partido ante Argentina por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas tienes 3 opciones: El Canal del Fútbol, Teleamazonas y Zapping.

¿Cómo ver Ecuador vs. Argentina HOY EN DIRECTO, en Argentina?

Para ver en Argentina el partido ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas podrás verlo por TyC Sports y Telefe.

¿Qué canal transmite el partido en Perú?

En Perú, la transmisión del partido por Eliminatorias Sudamericanas está a cargo de Movistar Deportes, además, si deseas verlo por streaming, podrás seguir a través de Movistar TV App.