Ecuador y Bolivia se enfrentan por amistoso FIFA en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. El partido se jugará este martes 17 de noviembre del 2026 a partir de las 6:30 PM (hora ecuatoriana) y 7:30 PM (hora boliviana). El equipo dirigido por Marcelo Gallardo llega tras conseguir su primer triunfo del ciclo al vencer 2-0 a Costa Rica en Quito. Para este compromiso, La Tri sufrió las bajas de última hora de Gonzalo Plata y Denil Castillo, quienes regresaron a sus clubes. ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Ecuador vs. Bolivia? Teleamazonaz transmite el partido en Ecuador por TV Abierta y cable, mientras que, en Bolivia, la transmisión va a través de Unitel y TC Televisión.

Revisa los canales que transmiten Ecuador vs. Bolivia EN VIVO y dónde ver ONLINE el partido amistoso desde el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. / ARMANDO PRADO

¿Cuándo juegan Ecuador vs. Bolivia por partido amistoso?

El partido amistoso entre Ecuador y Bolivia se jugará este martes 17 de noviembre del 2026 en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Bolivia HOY por partido amistoso?

El partido de Ecuador vs. Bolivia se jugará a partir de las 6:30 PM (hora ecuatoriana) y 7:30 PM (hora boliviana) este martes 17 de noviembre del 2026.

¿En qué canales TV transmiten Ecuador vs. Bolivia EN VIVO por partido amistoso?

El partido entre Ecuador vs. Bolivia será transmitido a través de Teleamazonas para todo Ecuador. Y en Bolivia transmiten el partido a través de Unitel y TC Televisión.

¿Dónde ver Ecuador vs. Bolivia ONLINE por partido amistoso?

Para que puedas ver el partido de Ecuador vs. Bolivia por streaming ONLINE, tendrás que sintonizar Teleamazonas en Ecuador.