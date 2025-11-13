¿Qué canales transmiten Ecuador vs. Canadá EN VIVO Ambas selecciones se preparan para llegar en las mejores condiciones al Mundial 2026, por ello, este amistoso será un gran termómetro para los entrenadores.

Los canales que transmiten los partidos de cada selección es distinto, ya que, por región hay diferentes contratos televisivos. En esta nota, te mostramos a detalle dónde podrás ver el partido.

¿Dónde ver Ecuador vs. Canadá EN VIVO HOY?

El partido de Ecuador vs. Canadá por el amistoso de la fecha FIFA se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre del 2025, será transmitido en Ecuador por Canal del Fútbol y DIRECTV Sports, y en streaming mediante DGO.

A continuación, te mostramos todos los canales que pasan el partido en Ecuador y Estados Unidos.

En Ecuador lo pasa: Canal del Fútbol, DIRECTV Sports y DGO.

En Estados Unidos lo pasa: Fanatiz, fuboTV, FOX Sports.

¿Cómo ver Ecuador vs. Canadá HOY EN DIRECTO, en Ecuador?

¿Cómo ver Ecuador vs. Canadá HOY EN DIRECTO, en USA?

