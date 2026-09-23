Ecuador vs. Corea del Sur se enfrentan este jueves 24 de septiembre por un amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 6:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio Mundialista de Suwon, donde ambas selecciones aprovecharán la jornada internacional para continuar con su preparación. ¿A qué hora juega Ecuador vs. Corea del Sur HOY y qué canal transmite el partido por TV? Revisa todos los detalles del encuentro.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Ecuador vs. Corea del Sur el jueves 24 de septiembre por amistoso internacional de fecha FIFA.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Corea del Sur EN VIVO por TV y streaming online?

Conoce qué canal de TV y dónde seguir online el partido entre Ecuador vs. Corea del Sur EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este jueves 24 de septiembre del 2026.

En Ecuador, el partido de Ecuador vs. Corea del Sur será transmitido EN VIVO por Teleamazonas y TC Televisión, canales que tendrán a su cargo la emisión del amistoso internacional por Fecha FIFA.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Corea del Sur por el amistoso internacional 2026?

Perú / Ecuador / Colombia: 6:00 a.m.

6:00 a.m. Chile / Venezuela: 7:00 a.m.

7:00 a.m. Argentina / Uruguay: 8:00 a.m.

8:00 a.m. Estados Unidos (ET): 7:00 a.m.

7:00 a.m. España: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Corea del Sur: 8:00 p.m.

Canales, horarios y dónde ver Ecuador vs. Corea del Sur EN VIVO por el amistoso internacional 2026

Fecha: Jueves 24 de septiembre del 2026.

Jueves 24 de septiembre del 2026. Partido: Ecuador vs. Corea del Sur.

Ecuador vs. Corea del Sur. Hora: 6:00 a.m. (Perú y Ecuador).

6:00 a.m. (Perú y Ecuador). Estadio: Estadio Mundialista de Suwon.

Estadio Mundialista de Suwon. Canales TV en Ecuador: Teleamazonas y TC Televisión.

Teleamazonas y TC Televisión. Competencia: Amistoso internacional por Fecha FIFA.

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Corea del Sur EN VIVO hoy por el amistoso internacional 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el encuentro entre Ecuador vs. Corea del Sur podrá seguirse EN VIVO por Teleamazonas y TC Televisión. Ambos canales estarán a cargo de la transmisión del compromiso correspondiente a la Fecha FIFA.

Teleamazonas

TC Televisión

Alineaciones probables del Corea del Sur vs Ecuador

Corea del Sur: Jo Hyeon-Woo; Seol Young-Woo, Kim Min-Jae, Lee Han-Beom, Lee Tae-Seok; Hwang In-Beom, Lee Jae-Sung, Lee Kang-In; Hwang Hee-Chan, Son Heung-Min y Cho Gue-Sung.

Jo Hyeon-Woo; Seol Young-Woo, Kim Min-Jae, Lee Han-Beom, Lee Tae-Seok; Hwang In-Beom, Lee Jae-Sung, Lee Kang-In; Hwang Hee-Chan, Son Heung-Min y Cho Gue-Sung. Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Jackson Porozo (Félix Torres), Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Denil Castillo, Pedro Vite; Jhon Yeboah, Nilson Angulo y Jordy Caicedo.