Ecuador vs. Costa Rica se enfrentan este viernes 13 de noviembre por un amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 7:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico Atahualpa, donde ambas selecciones aprovecharán la jornada internacional para continuar con su preparación. ¿A qué hora juega Ecuador vs. Costa Rica HOY y qué canal transmite el partido por TV? Revisa todos los detalles del encuentro.

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¿Qué canal transmite Ecuador vs. Costa Rica EN VIVO por TV y streaming online?

Conoce qué canal de TV y dónde seguir online el partido entre Ecuador vs. Costa Rica EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este viernes 13 de noviembre del 2026.

En Ecuador, el partido de Ecuador vs. Costa Rica será transmitido EN VIVO por Teleamazonas y TC Televisión, canales que tendrán a su cargo la emisión del amistoso internacional por Fecha FIFA.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Costa Rica por el amistoso internacional 2026?

Perú / Ecuador / Colombia: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Bolivia / Venezuela: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina / Chile / Uruguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.

8:00 p.m. España: 2:00 a.m.

Canales, horarios y dónde ver Ecuador vs. Costa Rica EN VIVO por el amistoso internacional 2026

Fecha: Viernes 13 de noviembre del 2026.

Viernes 13 de noviembre del 2026. Partido: Ecuador vs. Costa Rica.

Ecuador vs. Costa Rica. Hora: 7:00 p.m. (Perú y Ecuador).

7:00 p.m. (Perú y Ecuador). Estadio: Olímpico Atahualpa de Quito.

Olímpico Atahualpa de Quito. Canales TV en Ecuador: Teleamazonas y TC Televisión.

Teleamazonas y TC Televisión. Competencia: Amistoso internacional por Fecha FIFA.

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Costa Rica EN VIVO hoy por el amistoso internacional 2026 en Ecuador?

En Ecuador, el encuentro entre Ecuador vs. Costa Rica podrá seguirse EN VIVO por Teleamazonas y TC Televisión. Ambos canales estarán a cargo de la transmisión del compromiso correspondiente a la Fecha FIFA.

Teleamazonas

TC Televisión

Alineaciones probables del Ecuador vs. Costa Rica