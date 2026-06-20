Las selecciones de Ecuador vs Curazao se miden este sábado 20 de junio por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026. El partido se disputará en el Estadio Kansas City. Ambas selecciones llegan a este encuentro tras haber perdido sus primeros partidos frente a Alemania y Costa de Marfil, por lo que una nueva derrota podría complicar seriamente sus opciones de clasificación a los octavos de final.

En la siguiente nota, conoce los horarios por país, los canales de transmisión y todos los detalles de este atractivo duelo que promete emociones desde el inicio del torneo.

¿Cuándo y dónde juegan Ecuador vs Curazao por el Mundial 2026?

El partido Ecuador vs Curazao se jugará este sábado 20 de junio en el estadio Kansas City, con capacidad para 76 000 espectadores.

Horario del Ecuador vs Curazao EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Ecuador vs Curazao está programado para las 7:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 7:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 8:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 9:00 p.m. México 8:00 p.m.

¿Dónde ver Ecuador vs Curazao EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Ecuador vs Curazao se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Ecuador vs Curazao EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Ecuador vs Curazao EN VIVO por el Mundial 2026