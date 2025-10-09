¿Qué canales transmiten Ecuador vs. Estados Unidos EN VIVO Ambas selecciones se preparan para llegar en las mejores condiciones al Mundial 2026, por ello, este amistoso será un gran termómetro para los entrenadores.

Los canales que transmiten los partidos de cada selección es distinto, ya que, por región hay diferentes contratos televisivos. En esta nota, te mostramos a detalle dónde podrás ver el partido.

¿Dónde ver Ecuador vs. Estados Unidos EN VIVO HOY?

El partido de Ecuador vs. Estados Unidos por el amistoso de la fecha FIFA se llevará a cabo este viernes 10 de octubre del 2025, será transmitido en Ecuador por Canal del Fútbol y Teleamazonas, y en diferido mediante Zapping.

A continuación, te mostramos todos los canales que pasan el partido en Ecuador y Estados Unidos.

En Ecuador lo pasa: Canal del Fútbol, Teleamazonas y Zapping

En Estados Unidos lo pasa: fuboTV, Peacock, Telemundo, Amazon Prime, Max, TNT USA y UNIVERSO

¿Cómo ver Ecuador vs. Estados Unidos HOY EN DIRECTO, en Ecuador?

Para ver en Ecuador el partido ante Estados Unidos por el amistoso internacional de la fecha FIFA tienes 3 opciones: El Canal del Fútbol, Teleamazonas y Zapping (por diferido).

¿Cómo ver Ecuador vs. Estados Unidos HOY EN DIRECTO, en USA?

Para ver en Estados Unidos el partido ante Ecuador por el amistoso internacional de la fecha FIFA podrás hacerlo por fuboTV, Peacock, Telemundo, Amazon Prime, Max, TNT USA y UNIVERSO.