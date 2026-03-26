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Ecuador vs. Marruecos EN VIVO: revisa a qué hora juegan, dónde se enfrentan y en qué canales ver el partido amistoso FIFA. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)
Ecuador vs. Marruecos EN VIVO: revisa a qué hora juegan, dónde se enfrentan y en qué canales ver el partido amistoso FIFA. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)
/ ULISES RUIZ
Por Redacción EC

La selección sigue preparándose para disputar Copa del Mundo 2026. Ecuador y Marruecos se enfrentarán este viernes 27 de marzo en el Estadio Metropolitano, por partido amistoso FIFA. Aquí te contamos a qué hora juega, en qué canal va y dónde verlo EN VIVO.

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