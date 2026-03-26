La selección sigue preparándose para disputar Copa del Mundo 2026. Ecuador y Marruecos se enfrentarán este viernes 27 de marzo en el Estadio Metropolitano, por partido amistoso FIFA. Aquí te contamos a qué hora juega, en qué canal va y dónde verlo EN VIVO.

Dónde ver Ecuador vs. Marruecos EN VIVO

El partido de Ecuador vs. Marruecos será transmitido por El Canal del Fútbol en Ecuador, además del servicio de streaming de ECDF, donde los suscriptores podrán seguir la señal en línea desde cualquier dispositivo.

En caso de no tener acceso a la señal televisiva, los fanáticos podrán seguir el minuto a minuto en las redes sociales oficiales de El Comercio.

Ecuador vs. Marruecos EN VIVO: revisa a qué hora juegan, dónde se enfrentan y en qué canales ver el partido amistoso FIFA. (Photo by Ulises Ruiz / AFP) / ULISES RUIZ

A qué hora juega Ecuador vs. Marruecos

El partido entre Ecuador vs. Marruecos se disputará este viernes 27 de marzo del 2026 en el Estadio Metropolitano de Madrid por partido amistoso FIFA 2026. El partido comenzará a la 3:15 p.m. (hora de Colombia).

Canal TV, Ecuador vs. Marruecos para ver en Ecuador

La transmisión del partido de Ecuador vs. Marruecos estará disponible en televisión abierta y por cable:

Canales abiertos: El Canal del Fútbol

El Canal del Fútbol Cable y streaming: Pagina web de ECDF

Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto desde las plataformas digitales de El Comercio.

Cómo llegan Ecuador vs. Marruecos

La seleccion Colombia llega a este duelo con un invicto en los últimos nueve partidos entre amistosos y partidos oficiales. En los últimos dos amistosos por la fecha FIFA se enfrentó ante Nueva Zelanda (2-1) y Australia (3-0).

Por su lado, Croacia es un rival duro de roer. Con estrellas que combinan juventud y experiencia, será un buen medidor para los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Posibles alineaciones de Ecuador vs. Marruecos

Alineación de Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite; Nilson Angulo, Enner Valencia y John Yeboah.

Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite; Nilson Angulo, Enner Valencia y John Yeboah. Alineación de Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Abdel Abqar, Souffian El Karouani; Sofyan Amrabat; Brahim Díaz, Neil El Aynaoui, Ismael Saibari, Eliesse Ben Seghir; y Youssef En-Nesyri.