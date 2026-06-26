Colombia y Portugal medirán fuerzas este sábado 27 de junio por la fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Miami. La selección cafetera llega con el boleto asegurado a la siguiente ronda gracias a sus dos triunfos consecutivos, mientras que los lusos necesitan una victoria para sellar su clasificación directa a los dieciseisavos de final y evitar depender de otros resultados. En las siguientes líneas, conoce los horarios por país, los canales de transmisión y todos los detalles del esperado encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs Portugal por el Mundial 2026?

El partido Colombia vs Portugal se jugará este sábado 27 de junio en el Estadio Miami. El recinto tiene capacidad para 65 326 espectadores.

Horario del Colombia vs Portugal EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Colombia vs Portugal está programado para las 6:30 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 6:30 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 7:30 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 8:30 p.m.

¿Dónde ver Colombia vs Portugal EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Colombia vs Portugal se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Colombia vs Portugal EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Colombia vs Portugal EN VIVO por el Mundial 2026