Real Madrid vs. Valencia se enfrentan este miércoles 8 de enero en el Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, por la semifinal de la Supercopa de España en su primer año con formato de ‘final four’, en un partido marcado por las bajas en ambos en equipos.

En este nuevo formato del torneo se decidió que participasen los dos primeros de la liga española (Barcelona y Atlético Madrid) y los dos finalistas de la Copa del Rey, que en este caso eran Valencia, que fue campeón, y el equipo azulgrana. El equipo de Zinedine Zidane se ganó el lugar al tener un mejor historial en la Copa del Rey que el Betis.

El ganador de este encuentro entre Valencia y Real Madrid se enfrentará en la final al vencedor del partido que el jueves medirá al Barcelona con el Atlético Madrid. El equipo valenciano busca hacerse con un trofeo que sólo ha ganado una vez en 1999 y tratará de regalar a su afición un primer trofeo en este 2020, tras un inicio de temporada algo convulso.

Real Madrid y Valencia buscan una plaza en la final de la Supercopa de España, en su primer año con formato de ‘final four’. (AFP)

Sin Bale ni Benzema contra Valencia

También su rival ha sufrido dos bajas importantes de última hora y Zinedine Zidane no podrá contar con su mejor goleador Karim Benzema ni con el galés Gareth Bale. El francés sufre “una lesión en el músculo semimembranoso por contusión en su pierna izquierda" que se produjo en el entrenamiento previo a viajar a Arabia Saudita, mientras que Bale tiene “una infección en el tracto respiratorio superior”.

Estas dos bajas para la Supercopa, se unen a la del belga Eden Hazard, que sigue reponiéndose de una “microfractura” en el tobillo y ya había sido descartado “al 100%” por Zidane.

Sin tres de sus hombres fuertes, Zidane tendrá que recomponer el equipo, especialmente en su parte delantera, lo que parece abrir las puertas a los jóvenes Vinicius, Rodrygo y Luka Jovic. En cambio, Zidane podrá seguir contando en la medular con su centrocampista uruguayo Fede Valverde, al que reservó el fin de semana pasado contra el Getafe en la Liga española.

“Hemos conseguido un muy buen resultado como equipo”, aseguró Zidane el sábado tras el partido, a pocos días de estrenarse en la Supercopa de España, para la que considera que no hay favoritos dada la talla de los participantes.

"Los equipos que van a jugar son los más fuertes. No sé si hay algún favorito", aseguró el técnico francés, cuyo equipo ha ganado en diez ocasiones el trofeo, sólo superado por el Barcelona.

Real Madrid enfrenta a Valencia por la semifinal de la Supercopa de España en Yeda, Arabia Saudita. Conoce los horarios y canales para ver el partido. (AFP)

Sin Gareth Bale y Karin Benzema, Real Madrid juega con Valencia por la Supercopa de España. (AFP)

Alineaciones posibles del Real Madrid vs. Valencia

Real Madrid: T. Courtois, D. Carvajal, R. Varane, S. Ramos, F. Mendy, T. Kroos, F. Valverde, L. Modric, Isco, Rodrygo y L. Jovic.

DT: Zinedine Zidane.

Valencia: J. Doménech, D. Wass, Gabriel Paulista, M. Diakhaby, J. Gayà, Ferrán Torres, D. Parejo, F. Coquelin, K. Gameiro, M. Gómez.

DT: Albert Celades.

Canales para ver la semifinal de la Supercopa de España

Argentina: DirecTV Sports Argentina

Chile: DirecTV Sports Chile

Ecuador: DirecTV Sports Ecuador

México: Blue To Go Video EveryWhere

Perú: DirecTV Play Deportes, DirecTv Sports Perú

España: Movistar+, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: ESPN Deportes+, ESPN Deportes

Uruguay: DirecTV Play Deportes, DirecTV sports Uruguay

Venezuela: DirecTV Play Deportes, DirecTV Sports Venezuela

Real Madrid vs. Valencia: horarios en el mundo

Perú: 14:00 horas

España: 20:00 horas

México: 13:00 horas en Ciudad de México

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas en Brasilia

Colombia: 14:00 horas

Chile: 16:00 horas en Santiago

Ecuador: 14:00 horas en Quito

Uruguay: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Conoce el Abdullah Sports City de Yeda en 360 por Google Maps

