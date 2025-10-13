La Selecta está de regreso. El Salvador y Guatemala vuelven a verse las caras este martes 14 de octubre en el estadio Cuscatlán, en un partido clave por las Eliminatorias Concacaf, rumbo al Mundial 2026. Aquí te contamos a qué hora juega, por qué canal va y dónde verlo EN VIVO.

A qué hora juega El Salvador vs Guatemala

El partido entre El Salvador y Guatemala se disputará este martes 14 de octubre de 2025 en el estadio Cuscatlán por la fecha 4 del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf. El partido comenzará a las 8:00 p.m. (hora de El Salvador y Guatemala).

El Salvador vs Guatemala EN VIVO: revisa a qué hora juegan, dónde se enfrentan y en qué canales ver el partido por las Eliminatorias Concacaf. / JOHAN ORDONEZ

Dónde ver El Salvador vs Guatemala EN VIVO

El encuentro de El Salvador vs Guatemala será transmitido por Canal 4 de El Salvador para todo el país, además del servicio de TCS GO, donde los suscriptores podrán seguir la señal en línea desde cualquier dispositivo. También se podrá ver en Tigo Sports, YouTube Concacaf y la app de Tigo, con cobertura en tiempo real para toda Nicaragua.

Canal TV, El Salvador vs Guatemala para ver en El Salvador

La transmisión del partido deEl Salvador vs Guatemala estará disponible en televisión abierta y por cable:

Canales abiertos: Canal 4

Canal 4 Cable y streaming: Tigo Sports, YouTube Concacaf y TCS GO

Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto desde las plataformas digitales de El Comercio.

El Salvador vs Guatemala EN VIVO por las Eliminatorias Concacaf. / JOHAN ORDONEZ

Cómo llegan El Salvador y Guatemala

La selección de El Salvador, llega de una durísima derrota frente a Panamá en condición de local, que complica seriamente sus chances de clasificar al Mundial del 2026 que se disputará en Centroamérica.

Por otro lado, Guatemala, última en su grupo y sin victorias por el momento, llega de empatar a uno con Surinam de visita y espera dar el batacazo en El Salvador para subir puestos en la tabla.

Posible alineaciones de El Salvador vs Guatemala