La gala del The Best FIFA 2025 reúne a las máximas figuras del fútbol mundial y genera gran expectativa entre los aficionados. El evento, organizado por la FIFA, premiará a los mejores jugadores, entrenadores y protagonistas de la temporada, además del gol del año y otros reconocimientos especiales. En esta nota encontrarás dónde ver el The Best FIFA 2025 en vivo, con información detallada sobre los canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán la ceremonia, según tu país. También se incluyen los horarios oficiales y todos los datos clave para seguir minuto a minuto la entrega de premios.

Los premios The Best FIFA 2025 será transmitido en todo el Perú vía FIFA+. En México y Sudamérica la transmisión va también por streaming en FIFA+. Finalmente, en Estados Unidos podrás ver la ceremonia en FIFA+.

¿A qué hora empiezan los premios The Best FIFA 2025 HOY?

El The Best FIFA 2025 se llevará a cabo este martes 16 de diciembre del 2025 a las 12:00 p.m. (hora de Perú) en Doha, Qatar.

Hora de los premios The Best FIFA 2025

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Perú, Colombia, Ecuador: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Bolivia, Venezuela: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos: 12:00 p.m.

12:00 p.m. España: 6:00 p.m.

País Horarios Canal TV Streaming Perú 12:00 P.m. FIFA+ FIFA+ Colombia 12:00 P.m. FIFA+ FIFA+ Ecuador 12:00 P.m. FIFA+ FIFA+ Argentina 2:00 p.m. FIFA+ FIFA+ Brasil 2:00 p.m. FIFA+ FIFA+ Paraguay 2:00 p.m. FIFA+ FIFA+ Uruguay 2:00 p.m. FIFA+ FIFA+ Chile 2:00 p.m. FIFA+ FIFA+ Venezuela 1:00 P.m. FIFA+ FIFA+ Bolivia 1:00 P.m. FIFA+ FIFA+ México 11:00 A.m. FIFA+ FIFA+ Estados Unidos 12:00 P.m. FIFA+ FIFA+ España 6:00 p.m. FIFA+ FIFA+

Fecha : Martes 16 de diciembre del 2025

: Martes 16 de diciembre del 2025 Evento : Premios The Best FIFA 2025

: Premios The Best FIFA 2025 Horario : 12:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 12:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : FIFA+ | Streaming : FIFA+

: FIFA+ | : FIFA+ Lugar: Doha, Qatar.