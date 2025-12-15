Redacción EC
Redacción EC

La gala del reúne a las máximas figuras del fútbol mundial y genera gran expectativa entre los aficionados. El evento, organizado por la FIFA, premiará a los mejores jugadores, entrenadores y protagonistas de la temporada, además del gol del año y otros reconocimientos especiales. En esta nota encontrarás dónde ver el The Best FIFA 2025 en vivo, con información detallada sobre los canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán la ceremonia, según tu país. También se incluyen los horarios oficiales y todos los datos clave para seguir minuto a minuto la entrega de premios.

Los premios The Best FIFA 2025 será transmitido en todo el Perú vía FIFA+. En México y Sudamérica la transmisión va también por streaming en FIFA+. Finalmente, en Estados Unidos podrás ver la ceremonia en FIFA+.

¿A qué hora empiezan los premios The Best FIFA 2025 HOY?

El The Best FIFA 2025 se llevará a cabo este martes 16 de diciembre del 2025 a las 12:00 p.m. (hora de Perú) en Doha, Qatar.

Hora de los premios The Best FIFA 2025

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:00 a.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 12:00 p.m.
  • Bolivia, Venezuela: 1:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:00 p.m.
  • Estados Unidos: 12:00 p.m.
  • España: 6:00 p.m.
The Best FIFA 2025 EN VIVO: revisa a qué hora es la ceremonia y dónde ver transmisión de lso premios desde Doha, Qatar.
/ VALERIANO DI DOMENICO

Canales TV para ver The Best FIFA 2025 EN VIVO

Los premios The Best FIFA 2025 será transmisitido en FIFA+ para todo el Perú y el mundo. La transmisión online será desde la cuenta oficial de la FIFA. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

¿Dónde ver The Best FIFA 2025 EN DIRECTO? TV y streaming ONLINE

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú12:00 P.m.FIFA+FIFA+
Colombia12:00 P.m.FIFA+FIFA+
Ecuador12:00 P.m.FIFA+FIFA+
Argentina2:00 p.m.FIFA+FIFA+
Brasil2:00 p.m.FIFA+FIFA+
Paraguay2:00 p.m.FIFA+FIFA+
Uruguay2:00 p.m.FIFA+FIFA+
Chile2:00 p.m.FIFA+FIFA+
Venezuela1:00 P.m.FIFA+FIFA+
Bolivia1:00 P.m.FIFA+FIFA+
México11:00 A.m.FIFA+FIFA+
Estados Unidos12:00 P.m.FIFA+FIFA+
España6:00 p.m.FIFA+FIFA+

Horario, TV y dónde ver en vivo The Best FIFA 2025

  • Fecha: Martes 16 de diciembre del 2025
  • Evento: Premios The Best FIFA 2025
  • Horario: 12:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: FIFA+ | Streaming: FIFA+
  • Lugar: Doha, Qatar.

The Best FIFA 2025
El The Best FIFA 2025 se desarrollará este martes 16 de diciembre del 2025 en Qatar.

