La gala del The Best FIFA 2025 reúne a las máximas figuras del fútbol mundial y genera gran expectativa entre los aficionados. El evento, organizado por la FIFA, premiará a los mejores jugadores, entrenadores y protagonistas de la temporada, además del gol del año y otros reconocimientos especiales. En esta nota encontrarás dónde ver el The Best FIFA 2025 en vivo, con información detallada sobre los canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán la ceremonia, según tu país. También se incluyen los horarios oficiales y todos los datos clave para seguir minuto a minuto la entrega de premios.
¿A qué hora empiezan los premios The Best FIFA 2025 HOY?
El The Best FIFA 2025 se llevará a cabo este martes 16 de diciembre del 2025 a las 12:00 p.m. (hora de Perú) en Doha, Qatar.
Hora de los premios The Best FIFA 2025
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:00 a.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 12:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela: 1:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:00 p.m.
- Estados Unidos: 12:00 p.m.
- España: 6:00 p.m.
Canales TV para ver The Best FIFA 2025 EN VIVO
¿Dónde ver The Best FIFA 2025 EN DIRECTO? TV y streaming ONLINE
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|12:00 P.m.
|FIFA+
|FIFA+
|Colombia
|12:00 P.m.
|FIFA+
|FIFA+
|Ecuador
|12:00 P.m.
|FIFA+
|FIFA+
|Argentina
|2:00 p.m.
|FIFA+
|FIFA+
|Brasil
|2:00 p.m.
|FIFA+
|FIFA+
|Paraguay
|2:00 p.m.
|FIFA+
|FIFA+
|Uruguay
|2:00 p.m.
|FIFA+
|FIFA+
|Chile
|2:00 p.m.
|FIFA+
|FIFA+
|Venezuela
|1:00 P.m.
|FIFA+
|FIFA+
|Bolivia
|1:00 P.m.
|FIFA+
|FIFA+
|México
|11:00 A.m.
|FIFA+
|FIFA+
|Estados Unidos
|12:00 P.m.
|FIFA+
|FIFA+
|España
|6:00 p.m.
|FIFA+
|FIFA+
