Conoce dónde se puede ver el partido Francia vs España por las semifinales de la Liga de Naciones de la UEFA (Nations League). Revisa en qué canales y plataformas online puedes mirar la transmisión por TV y streaming. A continuación, descubre cuáles son las señales que transmiten en vivo y en línea.

Dónde ver Francia-España

Estos son los canales y plataformas que tienen los derechos para transmitir el Francia vs España por la semifinal de la Nations League.

📺 Perú - ESPN, DIRECTV, Disney Plus

📺 Argentina - ESPN, DIRECTV, Disney Plus

📺 Chile - ESPN, Disney Plus

📺 Colombia - ESPN, Disney Plus

📺 Sudamérica - ESPN, Disney Plus

📺 Centroamérica - ESPN, Disney Plus

📺 México - ESPN, Disney Plus

📺 Estados Unidos - Izzi, Fox Sports

Si quieres ver la transmisión del partido Francia vs España en el estadio Mercedes-Benz Arena tienes más de una alternativa: en Perú y otros países de Sudamérica debes sintonizar ESPN por TV o a través de Disney Plus, DIRECTV GO y otras plataformas de streaming. Sky Sports televisa en México y Fox Sports en Estados Unidos. Si estás en España hay dos alternativas: La 1 (TVE) y RTVE Play.