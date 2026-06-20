Las selecciones de España y Arabia Saudita se miden este domingo 21 de junio por la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026. El partido se disputará en el Estadio Atlanta. Ambas selecciones llegan a este encuentro tras enfrentarse a Uruguay y Cabo Verde y lucharán por sumar puntos y pasar a la siguiente etapa del torneo.

En la siguiente nota, conoce los horarios por país, los canales de transmisión y todos los detalles de este atractivo duelo que promete emociones desde el inicio.

¿Cuándo y dónde juegan España vs Arabia Saudita por el Mundial 2026?

El partido España vs Arabia Saudita se jugará este domingo 21 de junio en el estadio Atlanta, con capacidad para 75 000 espectadores.

Horario del España vs Arabia Saudita EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre España vs Arabia Saudita está programado para las 11:00 a.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 11:00 a.m. Chile, Bolivia, Venezuela 12:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 1:00 p.m. México 12:00 p.m.

¿Dónde ver España vs Arabia Saudita EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre España vs Arabia Saudí se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del España vs Arabia Saudita EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver España vs Arabia Saudita EN VIVO por el Mundial 2026