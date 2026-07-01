España y Austria se enfrentarán este jueves 2 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, Los Ángeles, California. El cuadro español afronta este duelo como una de las favoritas para seguir avanzando en el torneo, luego de completar una sólida fase de grupos en la que terminó invicta y como líder de su zona. Enfrente tendrá a Austria, que llega motivada tras conseguir una clasificación agónica en la última jornada, asegurando su boleto a los dieciseisavos de final gracias a un gol sobre el final del encuentro. Ambas selecciones buscarán sumar puntos y llevarse la victoria para lograr su pase a octavos de la Copa del Mundo. Revisa los detalles del partido en las siguientes líneas.

¿Cuándo y dónde juegan España vs Austria EN VIVO por el Mundial 2026?

El partido entre España y Austria se jugará este jueves 2 de julio en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, Los Ángeles, California. El recinto tiene una capacidada para 70 mil espectadores.

Horario del España vs Austria EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre España vs Austria está programado para las 14:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 2:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 3:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 4:00 p.m.

¿Dónde ver España vs Austria EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre España vs Austria se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del España vs Austria EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver España vs Austria EN VIVO por el Mundial 2026