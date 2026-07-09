España y Bélgica se enfrentarán este viernes 10 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el SoFi Stadium (Los Ángeles). La ‘Roja’ se impuso por 1-0 a Portugal para sellar su clasificación, mientras que los ‘Diablos Rojos’ golearon 4-1 a Estados Unidos, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo. Consulta la previa, el horario, el canal de emisión y más detalles del torneo internacional.

¿Cuándo y dónde juegan España vs Bélgica EN VIVO por cuartos del Mundial 2026?

El partido entre España y Bélgica se jugará este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium (Los Ángeles). El recinto tiene una capacidad para 70,000 espectadores.

Horario del España vs Bélgica EN VIVO por cuartos del Mundial 2026

El encuentro entre España y Bélgica está programado para las 2:00 p.m. (14:00 horas en Perú) . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 2:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 3:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 4:00 p.m.

¿Dónde ver España vs Bélgica EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre España vs Bélgica se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del España vs Bélgica EN VIVO por cuartos del Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver España vs Bélgica EN VIVO por el Mundial 2026