Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Seattle. Los estadounidenses y belgas buscarán su pase a cuartos de final de la Copa del Mundo después de derrotar a Bosnia-Herzegovina y Senegal, respectivamente. Revisa los detalles del partido en las siguientes líneas: horario, canal de emisión y más.

¿Cuándo y dónde juegan Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO por octavos del Mundial 2026?

El partido entre Estados Unidos vs Bélgica se jugará este lunes 6 de julio en el Estadio Seattle. El recinto tiene una capacidad para albergar 72 000 espectadores.

Horario del Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO por octavos del Mundial 2026

El encuentro entre Estados Unidos vs Bélgica está programado para las 7:00 p.m. (19:00 horas en Perú) . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 7:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 8:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 9:00 p.m.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Estados Unidos vs Bélgica se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO por octavos del Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO por el Mundial 2026