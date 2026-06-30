Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentarán este miércoles 1 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Bahía de San Francisco. Estados Unidos afronta los dieciseisavos de final con el cartel de favorito luego de finalizar en la cima de su grupo gracias a una destacada actuación en la primera fase. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino buscará mantener ese nivel frente a Bosnia y Herzegovina, que logró asegurar su clasificación tras una campaña irregular, pero suficiente para instalarse entre las 32 selecciones que continúan en carrera por el título mundial. Ambas selecciones buscarán llevarse la victoria para lograr su pase a octavos de la Copa del Mundo. Revisa los detalles del partido en las siguientes líneas.

¿Cuándo y dónde juegan Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO por el Mundial 2026?

El partido entre Estados Unidos vs Bosnia se jugará este miércoles 1 de julio en el Estadio Bahía de San Francisco. El recinto tiene capacidad para 68 500 espectadores.

Horario del Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Estados Unidos vs Bosnia está programado para las 7:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 7:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 8:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 9:00 p.m.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Estados Unidos vs Bosnia se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO por el Mundial 2026