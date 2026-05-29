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Revisa qué canales transmiten la final de la Champions League 2026 y dónde ver ONLINE por streaming el partido de PSG vs Arsenal desde el Puskás Aréna.
Revisa qué canales transmiten la final de la Champions League 2026 y dónde ver ONLINE por streaming el partido de PSG vs Arsenal desde el Puskás Aréna.
Por Joao Muñoz Tineo

La final de la Champions League 2026 se jugará este sábado 30 de mayo del 2026 en Budapest entre PSG y Arsenal. La final de la Liga de Campeones del sábado entre el PSG y el Arsenal supondrá un choque de estilos, con duelos de resultado incierto como el de Kvaratskhelia con la muy sólida defensa Gunner, o el que mantendrán a distancia Ousmane Dembélé y Kai Havertz. ¿Quieres saber en qué canales transmiten la final de la UEFA Champions League? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.

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