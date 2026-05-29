La final de la Champions League 2026 se jugará este sábado 30 de mayo del 2026 en Budapest entre PSG y Arsenal. La final de la Liga de Campeones del sábado entre el PSG y el Arsenal supondrá un choque de estilos, con duelos de resultado incierto como el de Kvaratskhelia con la muy sólida defensa Gunner, o el que mantendrán a distancia Ousmane Dembélé y Kai Havertz. ¿Quieres saber en qué canales transmiten la final de la UEFA Champions League? Conoce aquí dónde podrás ver el partido por cable y streaming ONLINE, según tu país.

¿Dónde ver final de Champions League 2026 EN VIVO?

La transmisión de la final de la Champions League será a través de ESPN y Disney+ Premium para Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Venezuela. En Argentina, también pasarán el partido de PSG vs Arsenal mediante FOX Sports.

En México, la final de Champions League se verá por FOX One, tabii, TNT Sports y HBO Max. Mientras que en el resto de Centroamérica -Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Guatemela y República Dominicana- lo podrás ver EN VIVO por ESPN y Disney+ Premium.

Por otro lado, en Estados Unidos tienes diferentes canales y plataformas digitales para ver la final, como: Paramount+, TUDN, ViX, DAZN, Univision y Amazon Prime Video. En España, el partido de PSG vs Arsenal lo televisa Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus.

Revisa qué canales transmiten la final de la Champions League 2026 y dónde ver ONLINE por streaming el partido de PSG vs Arsenal desde el Puskás Aréna.

¿A qué hora es la final de Champions League 2026 HOY?

Argentina / Paraguay / Uruguay / Brasil: 13:00 horas.

Chile / Bolivia / Venezuela: 12:00 horas.

Colombia / Perú / Ecuador: 11:00 horas.

México: 10:00 horas.

Estados Unidos (ET): 12:00 horas.

España: 18:00 horas.

¿Por qué la UEFA adelanta tres horas la final de Champions League?

La final de la Champions League entre el PSG y el Arsenal, que se disputará el sábado en Budapest, comenzará a las 18h00 locales (16h00 GMT) en lugar de a las 21h00 (19h00 GMT), como era tradición en las últimas temporadas. ¿Por qué? La UEFA decidió priorizar la logística para los equipos y los aficionados presentes en el estadio, así como la asistencia de público.

El cambio, que se aplicará a todas las futuras finales de la Liga de Campeones, se anunció el 28 de agosto. Si bien pasó prácticamente desapercibido en su momento, tendrá un impacto tangible para todos los involucrados y espectadores de uno de los eventos deportivos más importantes del año.

¿Qué canal transmite la final de la Champions League EN VIVO, en Perú?

En Perú, la transmisión de la final de la UEFA Champions League 2026 entre PSG y Arsenal será transmitido en TV Cable por ESPN y vía online streaming por Disney+ Premium.

¿Qué canal transmite la final de la Champions League EN VIVO, en México?

En México, la transmisión de la final de la UEFA Champions League 2026 entre PSG y Arsenal será transmitido en TV Cable por TNT Sports y FOX One, y vía online streaming por HBO Max y tabii.

¿Qué canal transmite la final de la Champions League EN VIVO, en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la transmisión de la final de la UEFA Champions League 2026 entre PSG y Arsenal será transmitido en TV Cable por TUDN, UNIVISION y DAZN, y vía online streaming por Paramount+, Vix y Amazon Prime Video.

¿Qué canal transmite la final de la Champions League EN VIVO, en España?

En España, la transmisión de la final de la UEFA Champions League 2026 entre PSG y Arsenal será transmitido en TV Cable por Movistar Liga de Campeones, y vía online streaming por Movistar Plus.

¿Qué canal transmite la final de la Champions League EN VIVO, en Argentina?

En Argentina, la transmisión de la final de la UEFA Champions League 2026 entre PSG y Arsenal será transmitido en TV Cable por ESPN y FOX Sports, y vía online streaming por Disney+ Premium.

¿Qué canal transmite la final de la Champions League EN VIVO, en Colombia?

En Colombia, la transmisión de la final de la UEFA Champions League 2026 entre PSG y Arsenal será transmitido en TV Cable por ESPN y vía online streaming por Disney+ Premium.

¿Qué canal transmite la final de la Champions League EN VIVO, en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión de la final de la UEFA Champions League 2026 entre PSG y Arsenal será transmitido en TV Cable por ESPN y vía online streaming por Disney+ Premium.

¿Qué canal transmite la final de la Champions League EN VIVO, en Uruguay?

En Uruguay, la transmisión de la final de la UEFA Champions League 2026 entre PSG y Arsenal será transmitido en TV Cable por ESPN y vía online streaming por Disney+ Premium.

¿Qué canal transmite la final de la Champions League EN VIVO, en Paraguay?

En Paraguay, la transmisión de la final de la UEFA Champions League 2026 entre PSG y Arsenal será transmitido en TV Cable por ESPN y vía online streaming por Disney+ Premium.

¿Qué canal transmite la final de la Champions League EN VIVO, en Chile?

En Chile, la transmisión de la final de la UEFA Champions League 2026 entre PSG y Arsenal será transmitido en TV Cable por ESPN y ESPN Premium y vía online streaming por Disney+ Premium.

¿Qué canal transmite la final de la Champions League EN VIVO, en Bolivia?

En Bolivia, la transmisión de la final de la UEFA Champions League 2026 entre PSG y Arsenal será transmitido en TV Cable por ESPN y vía online streaming por Disney+ Premium.

¿Qué canal transmite la final de la Champions League EN VIVO, en Venezuela?

En Venezuela, la transmisión de la final de la UEFA Champions League 2026 entre PSG y Arsenal será transmitido en TV Cable por ESPN y vía online streaming por Disney+ Premium.

¿Qué canal transmite la final de la Champions League EN VIVO, en Nicaragua?

En Nicaragua, la transmisión de la final de la UEFA Champions League 2026 entre PSG y Arsenal será transmitido en TV Cable por ESPN y vía online streaming por Disney+ Premium.

¿Qué canal transmite la final de la Champions League EN VIVO, en Panamá?

En Panamá, la transmisión de la final de la UEFA Champions League 2026 entre PSG y Arsenal será transmitido en TV Cable por ESPN y vía online streaming por Disney+ Premium.

¿Qué canal transmite la final de la Champions League EN VIVO, en Costa Rica?

En Costa Rica, la transmisión de la final de la UEFA Champions League 2026 entre PSG y Arsenal será transmitido en TV Cable por ESPN y vía online streaming por Disney+ Premium.

¿Qué canal transmite la final de la Champions League EN VIVO, en Guatemala?

En Guatemala, la transmisión de la final de la UEFA Champions League 2026 entre PSG y Arsenal será transmitido en TV Cable por ESPN y vía online streaming por Disney+ Premium.

Revisa la hora de la final de la Champions League 2026 entre PSG y Arsenal desde el Puskás Aréna este sábado 30 de mayo.

Horario, TV y dónde ver final de Champions League 2026

Fecha: Sábado 30 de mayo 2026

Sábado 30 de mayo 2026 Partido: PSG vs Arsenal por final de la Champions League 2026

PSG vs Arsenal por final de la Champions League 2026 Hora: 12 p.m. ET / 9 a.m. PT (USA); 11:00 (PER/COL/ECU); 13:00 (ARG/URU)

12 p.m. ET / 9 a.m. PT (USA); 11:00 (PER/COL/ECU); 13:00 (ARG/URU) Canales TV: ESPN, FOX Sports, ESPN Premium, TNT Sports, Univision, Movistar Liga de Campeones y TUDN

ESPN, FOX Sports, ESPN Premium, TNT Sports, Univision, Movistar Liga de Campeones y TUDN Streaming: Disney Plus, FOX One, Movistar Plus, tabii, HBO Max y ViX Premium.

Disney Plus, FOX One, Movistar Plus, tabii, HBO Max y ViX Premium. Estadio: Puskás Aréna