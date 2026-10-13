Fluminense vs. Palmeiras EN VIVO HOY por el partido de ifa de la semifinal de la Copa Libertadores. El partido se realizará este miércoles 14 de octubre a partir de las 7:30 PM de Perú y 9:30 PM de Argentina. ¿Qué canales pasan el partido de Real Fluminense vs. Palmeiras HOY por TV ONLINE? ESPN, FOX Sports y Disney+ Premium transmiten el partido de Fluminense vs. Palmeiras por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Fluminense vs. Palmeiras el miércoles 14 de octubre por la semfinal de la Copa Libertadores 2026. (Photo by JAYSON BRAGA / Brazil Photo Press via AFP) / JAYSON BRAGA

¿Qué canales TV transmiten Fluminense vs. Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2026?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Fluminense vs. Palmeiras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 14 de octubre del 2026.

Para Perú, el partido de Fluminense vs. Palmeiras será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por cable y streaming.

El partido de Fluminense vs. Palmeiras será transmitido por ESPN 5 y Disney+ Preium para Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en Argentina también podrás ver el partido a través de FOX Sports y Disney+ Premium.

¿Dónde ver Fluminense vs. Palmeiras ONLINE y GRATIS por Copa Libertadores 2026?

El partido entre Fluminense vs. Palmeiras por partido de ida por la semifinal de la Copa Libertadores lo podrás ver online por streaming a través de Disney+ Premium en Latinoamérica.

¿A qué hora juega Fluminense vs. Palmeiras HOY por Copa Libertadores 2026?

El partido de vuelta entre Fluminense vs. Palmeiras empieza a las 7:30 PM de Perú y 9:30 PM de Argentina y Brasil el miércoles 14 de octubre del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 6:30 PM

: 6:30 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 PM

7:30 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 PM

8:30 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 PM

9:30 PM Hora en España: 2:30 AM

¿En qué canal ver partido de Fluminense vs. Palmeiras, en Perú?

En Perú, el partido de Fluminense vs. Palmeiras por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal ver partido de Fluminense vs. Palmeiras, en Perú?

En Perú, el partido de Liga de Quito vs. Palmeiras por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores se transmitirá EN VIVO por ESPN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

ESPN

Disney+ Premium

¿En qué canal ver partido de Fluminense vs. Palmeiras, en Argentina?

En Argentina, el partido de Fluminense vs. Palmeiras por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores se transmitirá EN VIVO por FOX Sports, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Disney+ Premium.

FOX Sports

Disney+ Premium