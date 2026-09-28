Francia vs. Bélgica se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la segunda fecha del Grupo A de la UEFA Nations League. El encuentro se disputará desde la 1:45 p.m. (hora peruana) en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, en un duelo clave por el primer lugar de esta llave. Como se sabe, ‘Les Bleus’ vencieron en el debut 1-0 a Turquía con gol de Kylian Mbappé, hoy ausente por lesión; mientras que los belgas derrotaron 2-0 a Italia en condición de visita. ¿A qué hora juega Francia vs. Bélgica HOY y qué canales transmiten el partido por TV y streaming? ESPN, Disney+, Sky Sports, DAZN, FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX transmitirán el encuentro según el país. Revisa todos los detalles.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Francia y Bélgica este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 del Grupo A de la UEFA Nations League.

¿Qué canal transmite Francia vs. Bélgica EN VIVO por TV y streaming online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Francia vs. Bélgica EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 28 de septiembre del 2026.

Para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Brasil, Bolivia y otros países de Sudamérica, el encuentro será transmitido por ESPN y también podrá seguirse vía streaming a través de Disney Plus.

En México, el partido podrá verse por Sky Sports, Sky+ e izzi. Por otro lado, en Estados Unidos, el compromiso estará disponible a través de Fox Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX.

En España, el encuentro podrá seguirse en vivo a través de DAZN.

¿A qué hora juega Francia vs. Bélgica por la UEFA Nations League 2026?

Perú / Colombia / Ecuador: 1:45 p.m.

1:45 p.m. México: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Chile / Venezuela / Bolivia: 2:45 p.m.

2:45 p.m. Argentina / Uruguay / Brasil: 3:45 p.m.

3:45 p.m. Estados Unidos (ET): 2:45 p.m.

2:45 p.m. Francia: 8:45 p.m.

8:45 p.m. Bélgica: 8:45 p.m.

8:45 p.m. España: 8:45 p.m.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Francia vs. Bélgica por la UEFA Nations League 2026

País Hora Canal TV y Streaming Online Perú 1:45 p.m. ESPN y Disney Plus Colombia 1:45 p.m. ESPN y Disney Plus Ecuador 1:45 p.m. ESPN y Disney Plus México 12:45 p.m. Sky Sports, Sky+ e izzi Chile 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Venezuela 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Bolivia 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Estados Unidos 2:45 p.m. Fox Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX Argentina 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus Premium Uruguay 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus Brasil 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus España 8:45 p.m. DAZN

Canales, horarios y dónde ver Francia vs. Bélgica EN VIVO por la UEFA Nations League 2026

Fecha: Lunes 28 de septiembre del 2026.

Lunes 28 de septiembre del 2026. Partido: Francia vs. Bélgica.

Francia vs. Bélgica. Hora: 1:45 p.m. (Perú).

1:45 p.m. (Perú). Canales TV: ESPN, Sky Sports, DAZN y Fox Sports 2.

ESPN, Sky Sports, DAZN y Fox Sports 2. Streaming: Disney Plus, Sky+, izzi, FOX One, fuboTV y ViX.

Disney Plus, Sky+, izzi, FOX One, fuboTV y ViX. Estadio: Estadio Rey Balduino, Bruselas.

Estadio Rey Balduino, Bruselas. Competencia: UEFA Nations League.

¿En qué canal transmiten Francia vs. Bélgica EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Perú?

En Perú, el encuentro entre Francia vs. Bélgica podrá seguirse EN VIVO por ESPN y vía streaming mediante Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Francia vs. Bélgica EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Francia vs. Bélgica por la segunda fecha del Grupo A de la UEFA Nations League se transmitirá EN VIVO por ESPN. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming a través de Disney Plus Premium.

ESPN

Disney Plus Premium

¿En qué canal transmiten Francia vs. Bélgica EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Colombia?

En Colombia, el partido de Francia vs. Bélgica será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Francia vs. Bélgica EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Chile?

En Chile, el partido de Francia vs. Bélgica será transmitido EN VIVO por ESPN y también estará disponible vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Francia vs. Bélgica EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en México?

En México, el partido de Francia vs. Bélgica por la segunda fecha del Grupo A de la UEFA Nations League se podrá seguir EN VIVO por Sky Sports, Sky+ e izzi.

Sky Sports

Sky+

izzi

¿En qué canal transmiten Francia vs. Bélgica EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el encuentro entre Francia vs. Bélgica estará disponible EN VIVO por Fox Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX.

Fox Sports 2

FOX One

fuboTV

ViX

¿En qué canal transmiten Francia vs. Bélgica EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en España?

En España, el partido entre Francia vs. Bélgica podrá verse EN VIVO por DAZN.

DAZN