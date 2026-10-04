Francia recibe a Bélgica este lunes 5 de octubre por la cuarta fecha del Grupo A de la UEFA Nations League. El encuentro se disputará desde la 1:45 p.m. (hora peruana) en el Stade de France y será un duelo clave por el primer lugar de la llave. El combinado que dirige Zinedine Zidane llega tras igualar 1-1 con Italia y lidera el grupo con siete puntos, mientras que los ‘Red Devils’ vienen de golear 3-0 a Turquía y suma seis unidades en el segundo puesto. En el duelo anterior entre ambos, los franceses se impusieron 1-0 con gol de Michael Olise. ¿Qué canales pasan Francia vs. Bélgica HOY por TV ONLINE? ESPN, Disney+, Sky Sports, Sky+, izzi, fuboTV, ViX y DAZN transmitirán el partido según el país.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Francia vs. Bélgica el lunes 5 de octubre desde el Stade de France. (Foto: AFP)

¿A qué hora juega Francia vs. Bélgica HOY por Nations League?

El partido entre Francia vs. Bélgica empieza a la 1:45 p.m. de Perú este lunes 5 de octubre del 2026.

Hora en México: 12:45 p.m.

12:45 p.m. Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Hora en Bolivia, Venezuela y Estados Unidos: 2:45 p.m.

2:45 p.m. Hora en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile: 3:45 p.m.

3:45 p.m. Hora en España: 8:45 p.m.

8:45 p.m. Hora en Francia y Bélgica: 8:45 p.m.

¿Qué canales TV transmiten Francia vs. Bélgica EN VIVO por Nations League?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Francia vs. Bélgica EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 5 de octubre.

Para Perú y el resto de Sudamérica, el partido de Francia vs. Bélgica por la Nations League será transmitido a través de ESPN y Disney+ por cable y streaming.

En México, la transmisión estará a cargo de Sky Sports, Sky+ e izzi. En Estados Unidos, podrás seguir el encuentro por fuboTV y ViX. Por su parte, en España, el partido será transmitido por DAZN.

¿Dónde ver Francia vs. Bélgica ONLINE y GRATIS por Nations League?

El partido entre Francia vs. Bélgica, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo A de la UEFA Nations League, podrá seguirse online mediante las plataformas de streaming disponibles en cada territorio: Disney+ en Sudamérica, Sky+ en México, fuboTV y ViX en Estados Unidos, y DAZN en España.

Hora y canal TV para ver Francia vs. Bélgica EN DIRECTO por Nations League

Fecha: lunes 5 de octubre del 2026.

lunes 5 de octubre del 2026. Partido: Francia vs. Bélgica.

Francia vs. Bélgica. Horario: 1:45 p.m. hora de Perú / 8:45 p.m. hora de España.

1:45 p.m. hora de Perú / 8:45 p.m. hora de España. Canales: ESPN, Disney+, Sky Sports, Sky+, izzi, fuboTV, ViX y DAZN.

ESPN, Disney+, Sky Sports, Sky+, izzi, fuboTV, ViX y DAZN. Estadio: Stade de France.

Stade de France. Competencia: UEFA Nations League.

¿Dónde ver Francia vs. Bélgica EN DIRECTO por Nations League en Sudamérica?

En Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Brasil, Bolivia y el resto de países de Sudamérica, el partido de Francia vs. Bélgica por la cuarta fecha del Grupo A de la UEFA Nations League se podrá ver EN VIVO por ESPN y Disney+.

ESPN

Disney+

¿Dónde ver Francia vs. Bélgica EN DIRECTO por Nations League en México?

En México, el encuentro entre Francia y Bélgica será transmitido EN VIVO por Sky Sports, Sky+ e izzi.

Sky Sports

Sky+

izzi

¿Dónde ver Francia vs. Bélgica EN DIRECTO por Nations League en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse EN VIVO a través de fuboTV y ViX.

fuboTV

ViX

¿Dónde ver Francia vs. Bélgica EN DIRECTO por Nations League en España?

En España, el duelo entre Francia y Bélgica por la cuarta fecha del Grupo A de la UEFA Nations League será transmitido EN VIVO por DAZN.

DAZN