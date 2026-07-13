Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio por las semifinales del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Dallas. España llega a las semifinales del Mundial 2026 tras imponerse por 2-1 a Bélgica en cuartos de final, mientras que Francia aseguró su clasificación con una victoria por 2-0 sobre Marruecos. Los dirigidos por Didier Deschamps parten como uno de los grandes favoritos al título gracias a su poder ofensivo, liderado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, con 16 goles anotados en el torneo. Consulta la previa, el horario, el canal de emisión y más detalles del torneo internacional.

¿Cuándo y dónde juegan Francia vs España EN VIVO por la semifinal del Mundial 2026?

El partido entre Francia vs España se jugará este martes 14 de julio en el Estadio Dallas. El recinto tiene capacidad para 80 000 espectadores.

Horario del Francia vs España EN VIVO por la semifinal del Mundial 2026

El encuentro entre Francia y España está programado para las 2:00 p.m. (14:00 horas en Perú) . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 2:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 3:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 4:00 p.m.

¿Dónde ver Francia vs España EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Francia vs España se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Francia vs España EN VIVO por semifinal del Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Francia vs España EN VIVO por el Mundial 2026