Inglaterra y Francia se enfrentarán este sábado 18 de julio por el Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Miami. La gran final será el domingo, mientras que el día previo, Inglaterra y Francia medirán fuerzas por el tercer lugar del torneo internacional tras sus respectivas derrotas frente a Argentina y España. Consulta la previa, el horario, el canal de emisión y más detalles del torneo internacional.

¿Cuándo y dónde juegan Francia vs Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026?

El partido entre Francia vs Inglaterra se jugará este sábado 18 de julio en el Estadio Miami - Miami Gardens. El recinto tiene capacidad para 65 000 espectadores.

Horario del Francia vs Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Inglaterra y Francia está programado para las 4:00 p.m. (16:00 horas en Perú) . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 4:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 5:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 6:00 p.m.

¿Dónde ver Francia vs Inglaterra EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Francia vs Inglaterra se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Francia vs Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Francia vs Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026