Por Joao Muñoz Tineo

y se enfrentarán este sábado 18 de julio por el . El partido se jugará en el Estadio Miami. La gran final será el domingo, mientras que el día previo, Inglaterra y Francia medirán fuerzas por el tercer lugar del torneo internacional tras sus respectivas derrotas frente a Argentina y España. Consulta la previa, el horario, el canal de emisión y más detalles del torneo internacional.

¿Cuándo y dónde juegan Francia vs Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026?

El partido entre Francia vs Inglaterra se jugará este sábado 18 de julio en el Estadio Miami - Miami Gardens. El recinto tiene capacidad para 65 000 espectadores.

Horario del Francia vs Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Inglaterra y Francia está programado para las 4:00 p.m. (16:00 horas en Perú). A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

PaísesHorario
Perú, Colombia, Ecuador4:00 p.m.
Chile, Bolivia, Venezuela5:00 p.m.
Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México6:00 p.m.

¿Dónde ver Francia vs Inglaterra EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Francia vs Inglaterra se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Francia vs Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

  • En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.
  • En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.
  • En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.
  • En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.
  • En Chile: Chilevisión y Canal 13.
  • En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Francia vs Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: sábado 18 de julio de 2026
  • Partido: Francia vs Inglaterra
  • Horario: 4:00 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+
  • Estadio: Estadio Miami - Miami Gardens