Las selecciones de Francia e Irak se enfrentan este lunes 22 de junio por la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026. El partido se disputará en el Estadio Filadelfia. Ambas selecciones lucharán por sumar puntos y pasar a la siguiente etapa del torneo. A continuación, conoce los horarios por país, los canales de transmisión y todos los detalles de este duelo futbolístico.

¿Cuándo y dónde juegan Francia vs Irak por el Mundial 2026?

El partido entre Francia e Irak se jugará este lunes 22 de junio en el estadio Filadelfia, con capacidad para 67 000 espectadores.

Horario del Francia vs Irak EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Francia vs Irak está programado para las 4:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 4:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 5:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 6:00 p.m. México 5:00 p.m.

¿Dónde ver Francia vs Irak EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Francia vs Irak se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Francia vs Irak EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Francia vs Irak EN VIVO por el Mundial 2026