Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves 9 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Gillette, ubicado en Boston, Estados Unidos. La selección francesa y marroquí buscarán alcanzar un cupo en las semifinales del Mundial 2026, tras ganar a Paraguay 1 a 0 y a Canadá 3 a 0 respectivamente. Consulta la previa, el horario, el canal de emisión y más detalles del torneo internacional.
¿Cuándo y dónde juegan Francia vs Marruecos EN VIVO por cuartos del Mundial 2026?
El partido entre Francia y Marruecos se jugará este jueves 9 de julio en el Estadio Gillette, recinto con una capacidad para albergar 65 000 espectadores.
Horario del Francia vs Marruecos EN VIVO por cuartos del Mundial 2026
El encuentro entre Francia y Marruecos está programado para las 3:00 p.m. (15:00 horas en Perú). A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.
|Países
|Horario
|Perú, Colombia, Ecuador
|3:00 p.m.
|Chile, Bolivia, Venezuela
|4:00 p.m.
|Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México
|5:00 p.m.
¿Dónde ver Francia vs Marruecos EN VIVO en Perú por TV y streaming?
El partido entre Francia vs Marruecos se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.
Canales de TV del Francia vs Marruecos EN VIVO por cuartos del Mundial 2026
A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:
- En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.
- En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.
- En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.
- En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.
- En Chile: Chilevisión y Canal 13.
- En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida
Horario, canal TV y dónde ver Francia vs Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: jueves 9 de julio de 2026
- Partido: Francia vs Marruecos
- Horario: 3:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+
- Estadio: Gillette
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