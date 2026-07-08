Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves 9 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Gillette, ubicado en Boston, Estados Unidos. La selección francesa y marroquí buscarán alcanzar un cupo en las semifinales del Mundial 2026, tras ganar a Paraguay 1 a 0 y a Canadá 3 a 0 respectivamente. Consulta la previa, el horario, el canal de emisión y más detalles del torneo internacional.

¿Cuándo y dónde juegan Francia vs Marruecos EN VIVO por cuartos del Mundial 2026?

El partido entre Francia y Marruecos se jugará este jueves 9 de julio en el Estadio Gillette, recinto con una capacidad para albergar 65 000 espectadores.

Horario del Francia vs Marruecos EN VIVO por cuartos del Mundial 2026

El encuentro entre Francia y Marruecos está programado para las 3:00 p.m. (15:00 horas en Perú) . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 3:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 4:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 5:00 p.m.

¿Dónde ver Francia vs Marruecos EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Francia vs Marruecos se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Francia vs Marruecos EN VIVO por cuartos del Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Francia vs Marruecos EN VIVO por el Mundial 2026