Francia y Suecia se enfrentarán este martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el MetLife Stadium, Nueva York-Nueva Jersey (Estados Unidos). La selección francesa completó su fase de grupos con victorias ante Senegal, Irak y Noruega, consolidándose como una de las grandes candidatas al título. Del otro lado, el combinado escandinavo avanzó tras finalizar en el segundo lugar de su grupo, luego de una contundente victoria sobre Túnez, un empate frente a Japón y una ajustada derrota ante Países Bajos. Ambas selecciones buscarán sumar puntos y llevarse la victoria para lograr su pase a octavos de la Copa del Mundo. Revisa los detalles del partido en las siguientes líneas.

¿Cuándo y dónde juegan Francia vs Suecia EN VIVO por el Mundial 2026?

El partido entre Francia y Suecia se jugará este martes 30 de junio en el MetLife Stadium. El recinto tiene una capacidad para 82,500 espectadores.

Horario del Francia vs Suecia EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Francia y Suecia está programado para las 16:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 4:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 5:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 6:00 p.m.

¿Dónde ver Francia vs Suecia EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Francia vs Suecia se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Francia vs Suecia EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Francia vs Suecia EN VIVO por el Mundial 2026