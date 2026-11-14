La selección de Francia se enfrenta a Turquía este domingo 15 de noviembre por la sexta fecha del Grupo A de la UEFA Nations League 2026. El encuentro se disputará desde las 2:45 p.m. (hora peruana) en el estadio Matmut Atlantique de Burdeos. El equipo dirigido por Zinedine Zidane necesita una victoria para asegurar su clasificación a la siguiente fase, mientras que el conjunto turco, ya eliminado, intentará cerrar su participación con una buena presentación. Una de las novedades será el regreso de Kylian Mbappé, quien quedó fuera del compromiso anterior ante Italia por lesión. ¿A qué hora juegan Francia vs. Dinamarca y dónde ver el partido EN VIVO por TV y streaming? Revisa los horarios y canales de transmisión en cada país.
¿Qué canal transmite Francia vs. Turquía EN VIVO por TV y streaming online?
El partido entre Francia vs. Turquía EN VIVO EN DIRECTO ONLINE podrá seguirse este domingo 15 de noviembre a través de diferentes señales de televisión y plataformas digitales, según el país.
En Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Uruguay y el resto de Sudamérica, la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus.
En México, los aficionados podrán seguir el compromiso por Sky Sports, Sky+ e izzi. Mientras que en Estados Unidos, el encuentro estará disponible a través de Fox Sports 2, fuboTV, ViX y Fox One.
Por su parte, en España, el partido entre franceses y daneses será transmitido por DAZN.
¿A qué hora juega Francia vs. Turquía por la UEFA Nations League 2026?
El encuentro por la sexta fecha del Grupo A comenzará a las 2:45 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador. Estos son los horarios para otros países:
- México: 1:45 p.m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 2:45 p.m.
- Estados Unidos (ET): 2:45 p.m.
- Venezuela y Bolivia: 3:45 p.m.
- Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 4:45 p.m.
- Francia, Dinamarca y España: 8:45 p.m.
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Francia vs. Turquía por la UEFA Nations League 2026
|País
|Hora
|Canal TV y Streaming Online
|Perú
|2:45 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Colombia
|2:45 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Ecuador
|2:45 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|México
|1:45 p.m.
|Sky Sports, Sky+ e izzi
|Chile
|4:45 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Venezuela
|3:45 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Bolivia
|3:45 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Estados Unidos
|2:45 p.m. (ET)
|Fox Sports 2, fuboTV, ViX y Fox One
|Argentina
|4:45 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Uruguay
|4:45 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|Brasil
|4:45 p.m.
|ESPN y Disney Plus
|España
|8:45 p.m.
|DAZN
Canales, horarios y dónde ver Francia vs. Turquía EN VIVO por la UEFA Nations League 2026
- Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.
- Partido: Francia vs. Dinamarca.
- Hora: 2:45 p.m. (hora peruana).
- Canales de TV: ESPN, Sky Sports y Fox Sports 2.
- Streaming: Disney Plus, Sky+, izzi, fuboTV, ViX, Fox One y DAZN.
- Estadio: Matmut Atlantique de Burdeos, Francia.
- Competencia: sexta fecha del Grupo A de la UEFA Nations League 2026.
¿En qué canal transmiten Francia vs. Turquía EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Perú?
En Perú, el partido entre Francia vs. Turquía se podrá ver EN VIVO por ESPN. Además, los hinchas tendrán la opción de seguir el encuentro vía streaming a través de Disney Plus.
- ESPN
- Disney Plus
¿En qué canal transmiten Francia vs. Turquía EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Argentina?
En Argentina, el compromiso entre Francia vs. Turquía por la UEFA Nations League 2026 será transmitido EN VIVO por ESPN. La señal también estará disponible vía streaming mediante Disney Plus.
- ESPN
- Disney Plus
¿En qué canal transmiten Francia vs. Turquía EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Colombia?
En Colombia, los aficionados podrán seguir el partido entre Francia vs. Turquía EN VIVO por ESPN y vía streaming a través de Disney Plus.
- ESPN
- Disney Plus
¿En qué canal transmiten Francia vs. Turquía EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Chile?
En Chile, el encuentro entre Francia vs. Turquía se podrá ver EN VIVO por ESPN y también estará disponible en la plataforma Disney Plus.
- ESPN
- Disney Plus
¿En qué canal transmiten Francia vs. Turquía EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en México?
En México, el partido entre Francia vs. Turquía por la sexta fecha del Grupo A de la UEFA Nations League se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, Sky+ e izzi.
- Sky Sports
- Sky+
- izzi
¿En qué canal transmiten Francia vs. Turquía EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el compromiso entre Francia vs. Turquía estará disponible EN VIVO por Fox Sports 2. También podrá seguirse vía streaming a través de fuboTV, ViX y Fox One.
- Fox Sports 2
- fuboTV
- ViX
- Fox One
¿En qué canal transmiten Francia vs. Turquía EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en España?
En España, el partido entre Francia vs. Turquía por la UEFA Nations League 2026 podrá verse EN VIVO por DAZN.
- DAZN