La selección de Francia se enfrenta a Turquía este domingo 15 de noviembre por la sexta fecha del Grupo A de la UEFA Nations League 2026. El encuentro se disputará desde las 2:45 p.m. (hora peruana) en el estadio Matmut Atlantique de Burdeos. El equipo dirigido por Zinedine Zidane necesita una victoria para asegurar su clasificación a la siguiente fase, mientras que el conjunto turco, ya eliminado, intentará cerrar su participación con una buena presentación. Una de las novedades será el regreso de Kylian Mbappé, quien quedó fuera del compromiso anterior ante Italia por lesión. ¿A qué hora juegan Francia vs. Dinamarca y dónde ver el partido EN VIVO por TV y streaming? Revisa los horarios y canales de transmisión en cada país.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Francia y Turquía este domingo 15 de noviembre desde el Estadio Matmut Atlantique de Burdeos.

¿Qué canal transmite Francia vs. Turquía EN VIVO por TV y streaming online?

El partido entre Francia vs. Turquía EN VIVO EN DIRECTO ONLINE podrá seguirse este domingo 15 de noviembre a través de diferentes señales de televisión y plataformas digitales, según el país.

En Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Uruguay y el resto de Sudamérica, la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus.

En México, los aficionados podrán seguir el compromiso por Sky Sports, Sky+ e izzi. Mientras que en Estados Unidos, el encuentro estará disponible a través de Fox Sports 2, fuboTV, ViX y Fox One.

Por su parte, en España, el partido entre franceses y daneses será transmitido por DAZN.

¿A qué hora juega Francia vs. Turquía por la UEFA Nations League 2026?

El encuentro por la sexta fecha del Grupo A comenzará a las 2:45 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador. Estos son los horarios para otros países:

México: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Perú, Colombia y Ecuador: 2:45 p.m.

2:45 p.m. Estados Unidos (ET): 2:45 p.m.

2:45 p.m. Venezuela y Bolivia: 3:45 p.m.

3:45 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 4:45 p.m.

4:45 p.m. Francia, Dinamarca y España: 8:45 p.m.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Francia vs. Turquía por la UEFA Nations League 2026

País Hora Canal TV y Streaming Online Perú 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Colombia 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus Ecuador 2:45 p.m. ESPN y Disney Plus México 1:45 p.m. Sky Sports, Sky+ e izzi Chile 4:45 p.m. ESPN y Disney Plus Venezuela 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus Bolivia 3:45 p.m. ESPN y Disney Plus Estados Unidos 2:45 p.m. (ET) Fox Sports 2, fuboTV, ViX y Fox One Argentina 4:45 p.m. ESPN y Disney Plus Uruguay 4:45 p.m. ESPN y Disney Plus Brasil 4:45 p.m. ESPN y Disney Plus España 8:45 p.m. DAZN

Canales, horarios y dónde ver Francia vs. Turquía EN VIVO por la UEFA Nations League 2026

Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

domingo 15 de noviembre de 2026. Partido: Francia vs. Dinamarca.

Francia vs. Dinamarca. Hora: 2:45 p.m. (hora peruana).

2:45 p.m. (hora peruana). Canales de TV: ESPN, Sky Sports y Fox Sports 2.

ESPN, Sky Sports y Fox Sports 2. Streaming: Disney Plus, Sky+, izzi, fuboTV, ViX, Fox One y DAZN.

Disney Plus, Sky+, izzi, fuboTV, ViX, Fox One y DAZN. Estadio: Matmut Atlantique de Burdeos, Francia.

Matmut Atlantique de Burdeos, Francia. Competencia: sexta fecha del Grupo A de la UEFA Nations League 2026.

¿En qué canal transmiten Francia vs. Turquía EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Perú?

En Perú, el partido entre Francia vs. Turquía se podrá ver EN VIVO por ESPN. Además, los hinchas tendrán la opción de seguir el encuentro vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Francia vs. Turquía EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Argentina?

En Argentina, el compromiso entre Francia vs. Turquía por la UEFA Nations League 2026 será transmitido EN VIVO por ESPN. La señal también estará disponible vía streaming mediante Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Francia vs. Turquía EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Colombia?

En Colombia, los aficionados podrán seguir el partido entre Francia vs. Turquía EN VIVO por ESPN y vía streaming a través de Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Francia vs. Turquía EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Chile?

En Chile, el encuentro entre Francia vs. Turquía se podrá ver EN VIVO por ESPN y también estará disponible en la plataforma Disney Plus.

ESPN

Disney Plus

¿En qué canal transmiten Francia vs. Turquía EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en México?

En México, el partido entre Francia vs. Turquía por la sexta fecha del Grupo A de la UEFA Nations League se transmitirá EN VIVO por Sky Sports, Sky+ e izzi.

Sky Sports

Sky+

izzi

¿En qué canal transmiten Francia vs. Turquía EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el compromiso entre Francia vs. Turquía estará disponible EN VIVO por Fox Sports 2. También podrá seguirse vía streaming a través de fuboTV, ViX y Fox One.

Fox Sports 2

fuboTV

ViX

Fox One

¿En qué canal transmiten Francia vs. Turquía EN VIVO hoy por la UEFA Nations League 2026 en España?

En España, el partido entre Francia vs. Turquía por la UEFA Nations League 2026 podrá verse EN VIVO por DAZN.

DAZN