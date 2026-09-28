Guatemala recibe a El Salvador este lunes 28 de septiembre del 2026 en el Estadio Manuel Felipe Carrera por la segunda jornada del grupo B de la Liga de Naciones Concacaf. El Salvador llega líder del Grupo B con 3 puntos tras vencer 3-1 a Martinica, mientras que Guatemala, bajo el mando de Luis Fernando Tena, está urgida de sumar puntos tras caer 3-2 en su debut ante Jamaica. ¿Qué canales pasan el partido de Guatemala vs. El Salvador HOY por TV ONLINE? FOX transmiten el partido de Guatemala vs. El Salvador por cable y streaming.

Conoce los canales TV que transmite el partido entre Guatemala vs. El Salvador EN VIVO, este lunes 28 de septiembre por fecha 2 del grupo B de la Liga de Naciones Concacaf. / MARVIN RECINOS

¿Qué canales TV transmiten Guatemala vs. El Salvador EN VIVO por Liga de Naciones Concacaf?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Guatemala vs. El Salvador EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 28 de septiembre.

Para Guatemala y El Salvador, el partido de Guatemala vs. El Salvador será transmitido a través de FOX por cable y streaming por la Liga de Naciones Concacaf.

El partido de Guatemala vs. El Salvador será transmitido EN EXCLUSIVA por FOX para México, Honduras, Panamá, Costa Rica, etc. Por otro lado, en Estados Unidos podrás ver el partido a través de FOX Sports, FOX One, TUDN, ViX y fuboTV.

¿Dónde ver Guatemala vs. El Salvador ONLINE y GRATIS por Liga de Naciones Concacaf?

El partido entre Guatemala vs. El Salvador por fecha 2 del Grupo B de la Liga de Naciones Concacaf lo podrás ver online por streaming a través de FOX y Concacaf GO.

¿A qué hora juega Guatemala vs. El Salvador HOY por Liga de Naciones Concacaf?

El partido entre Guatemala vs. El Salvador empieza a las 9:00 PM de Perú y 8:00 PM de Guatemala y El Salvador el lunes 28 de septiembre del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 8:00 PM

: 8:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 PM

9:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 PM

10:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 PM

11:00 PM Hora en España: 4:00 AM

¿En qué canal ver partido de Guatemala vs. El Salvador, en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Guatemala vs. El Salvador por la Liga de Naciones Concacaf se transmitirá EN VIVO por FOX Sports, FOX One y TUDN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de fuboTV y ViX.

fuboTV

ViX

FOX Sports

TUDN

FON One

¿En qué canal ver partido de Guatemala vs. El Salvador, en Guatemala?

En Guatemala, el partido de Guatemala vs. El Salvador por la Liga de Naciones Concacaf se transmitirá EN VIVO por FOX, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Concacaf GO.

Concacaf GO

FOX

¿En qué canal ver partido de Guatemala vs. El Salvador, en El Salvador?

En El Salvador, el partido de Guatemala vs. El Salvador por la Liga de Naciones Concacaf se transmitirá EN VIVO por FOX, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Concacaf GO.

Concacaf GO

FOX