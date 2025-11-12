Guatemala y Panamá vuelven a verse las caras este jueves 13 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, en un partido clave por las Eliminatorias Concacaf, rumbo al Mundial 2026. Aquí te contamos a qué hora juega, por qué canal va y dónde verlo EN VIVO.

A qué hora juega Guatemala vs Panamá

El partido entre Guatemala y Panamá se disputará este jueves 13 de noviembre de 2025 en el estadio Manuel Felipe Carrera por la fecha 5 del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf. El partido comenzará a las 9:00 p.m. (hora de Guatemala).

Canales para ver Guatemala vs Panamá hoy por Eliminatorias Concacaf.

Dónde ver Guatemala vs Panamá EN VIVO

El encuentro de Guatemala vs Panamá será transmitido por Tigo Sports de Guatemala para todo el país, además del servicio de App Tigo Sports, donde los suscriptores podrán seguir la señal en línea desde cualquier dispositivo. También se podrá ver en YouTube Concacaf, con cobertura en tiempo real para toda centroamérica.

Canal TV, Guatemala vs Panamá para ver en Guatemala

La transmisión del partido de Guatemala vs Panamá estará disponible en televisión por cable vía Tigo Sports:

Canal 6 : señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo.

: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo. Canal 706: señal HD de Tigo Sports para suscriptores con decodificador HD.

Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto desde las plataformas digitales de El Comercio.

Cómo llegan Guatemala y Panamá

La selección de Guatemala llega de una importante vicotira por 1-0 frente a El Salvador en condición de visitante, que le permite aumentar sus chances de clasificar al Mundial del 2026 que se disputará en Centroamérica.

Por otro lado, Panamá, segunda en su grupo con seis puntos, llega de empatar a uno con Surinam de local y espera dar el batacazo en Guatemala para sellar su clasificación.

Posibles alineaciones de Guatemala vs Panamá