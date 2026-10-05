Guatemala recibe a Surinam en el Estadio Manuel Felipe Carrera por la jornada 4 del Grupo B de la Liga de Naciones Concacaf. El partido se jugará este lunes 5 de octubre del 2026 a partir de las 6:00 PM en horario local. Ambas selecciones vienen de enfrentarse hace apenas tres días (el viernes 2 de octubre) en Paramaribo, donde firmaron un empate 0-0. Este nuevo choque es de vital importancia: Surinam lidera provisionalmente el grupo con 7 puntos, mientras que Guatemala suma 4 unidades y necesita la victoria en casa para sellar su boleto a los cuartos de final del torneo continental. La transmisión del partido va por FOX en cable y streaming. Conoce más detalles aquí.
¿Qué canales TV transmiten Guatemala vs. Surinam EN VIVO por Liga de Naciones Concacaf?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Guatemala vs. Surinam EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 5 de octubre.
Para Guatemala y Surinam, el partido de Guatemala vs. Surinam será transmitido a través de FOX por cable y streaming por la Liga de Naciones Concacaf.
El partido de Guatemala vs. Surinam será transmitido EN EXCLUSIVA por FOX para México, Honduras, Panamá, Costa Rica, etc. Por otro lado, en Estados Unidos podrás ver el partido a través de FOX Sports, FOX One, TUDN, ViX y fuboTV.
¿Dónde ver Guatemala vs. Surinam ONLINE y GRATIS por Liga de Naciones Concacaf?
El partido entre Guatemala vs. Surinam por fecha 4 del Grupo B de la Liga de Naciones Concacaf lo podrás ver online por streaming a través de FOX y Concacaf GO.
¿A qué hora juega Guatemala vs. Surinam HOY por Liga de Naciones Concacaf?
El partido entre Guatemala vs. El Salvador empieza a las 7:00 PM de Perú y 6:00 PM de Guatemala y Surinam el lunes 5 de octubre del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:00 PM
- Hora en España: 2:00 AM
¿En qué canal ver partido de Guatemala vs. Surinam, en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Guatemala vs. Surinam por la Liga de Naciones Concacaf se transmitirá EN VIVO por FOX Sports, FOX One y TUDN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de fuboTV y ViX.
- fuboTV
- ViX
- FOX Sports
- TUDN
- FON One
¿En qué canal ver partido de Guatemala vs. Surinam, en Guatemala?
En Guatemala, el partido de Guatemala vs. El Salvador por la Liga de Naciones Concacaf se transmitirá EN VIVO por FOX, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Concacaf GO.
- Concacaf GO
- FOX