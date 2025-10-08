Honduras y Costa Rica se verán las caras en el Estadio General Francisco Morazán por la tercera jornada del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf , este jueves 9 de octubre. Los hondureños son los líderes del grupo con casi puntaje perfecto, de 6 puntos, lograron sumar 4, derrotando a Nicaragua y empatando con Haití. Esta vez, tienen la oportunidad de sacarle una buenta ventaja a su escolta Costa Rica, que no sabe lo que es ganar en el grupo, ya que, acumula 2 empates consecutivos.

El partido de Honduras vs. Costa Rica, será transmitido por Deportes TVC EN VIVO y YouTube Concacaf para toda Honduras. La señal de Deportes TVC está disponible por cable en los servidores como: Tigo y Claro

Si deseas ver esta señal vía streaming, tienes la opción de sintonizar el canal mediante su app oficial: DTVC+ y Televicentro TVC, disponibles en iOS, Andoid y también por la web.

Revisa qué canales transmiten el partido de la selección Honduras vs. Costa Rica EN VIVO por las Eliminatorias Concacaf. Conoce los horarios y dónde ver partido online por internet. / ORLANDO SIERRA

Por otro lado, en Costa Rica, la transmisión del juego entre Honduras y Costa Rica, lo podrás mirar por el Canal 6 de Repretel EN VIVO. Esta señal lo puedes ver por señal abierta o los principales cableoperadores como: Cabletica, Telecable, Claro TV, etc.

¿Dónde ver Honduras vs. Costa Rica EN VIVO HOY?

La transmisión del partido entre Honduras vs. Costa Rica EN VIVO por la fecha 3 de las Eliminatorias Concacaf será por Deportes TVC y YouTube Concacaf en Honduras. En Estados Unidos lo podrás ver por Telemundo, Universo, Amazon Prime Video y Paramount+. Es importante resaltar, que la cuenta oficial de la Concacaf, transmite el juego por YouTube GRATIS para todo el continente.

Canal TV para ver Honduras vs. Costa Rica, en Honduras

¿Cómo ver Honduras vs. Costa Rica ONLINE, en Perú?

En Perú, la transmisión del partido entre Honduras vs. Costa Rica por la jornada 3 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf lo pasa YouTube Concacaf, gratis online.

¿Qué canal transmite, Honduras vs. Costa Rica EN VIVO, en Costa Rica?

En Costa Rica, la transmisión del partido entre Honduras vs. Costa Rica por la jornada 3 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf lo pasa Canal 6 Repretel y YouTube Concacaf, gratis online.

¿En qué canal ver, Honduras vs. Costa Rica EN VIVO, en Nicaragua?

En Nicaragua, la transmisión del partido entre Honduras vs. Costa Rica por la jornada 3 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf lo pasa YouTube Concacaf, gratis online.

¿Por qué canal ver, Honduras vs. Costa Rica EN VIVO, en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la transmisión del partido entre Honduras vs. Costa Rica por la jornada 3 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf lo pasa Telemundo, Universo, Amazon Prime Video y Paramount+.

¿Quién transmite, Honduras vs. Costa Rica EN VIVO, en México?

En México, la transmisión del partido entre Honduras vs. Costa Rica por la jornada 3 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf lo pasa TUDN.

📋🇭🇳 Convocatoria Oficial



Nuestros guerreros catrachos listos para una nueva batalla, comandados por el profesor 👤Reinaldo Rueda Rivera.



Cada uno de nuestros guerreros, unidos como las cinco estrellas de nuestra bandera, y con el calor de la afición catracha alentando dentro y… pic.twitter.com/XYXpYLD3RP — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) October 2, 2025

¿A qué hora juega Honduras vs. Costa Rica HOY?

El partido de Honduras vs. Costa Rica por la fecha 3 de las Eliminatorias Concacaf, se jugará este jueves 9 de octubre del 2025 a las 8:00 p.m. (hora de Honduras y Costa Rica) en el estadio General Francisco Morazán.

Posible alineaciones de Honduras vs. Costa Rica

Alineación de Honduras : Edrick Menjívar; Andy Nájar, Luis Vega, Getsel Montes, Franklin Flores; Deiby Flores, Kervin Arriaga; Romell Quioto, Alex López, Luis Palma; Antony Lozano.

: Edrick Menjívar; Andy Nájar, Luis Vega, Getsel Montes, Franklin Flores; Deiby Flores, Kervin Arriaga; Romell Quioto, Alex López, Luis Palma; Antony Lozano. Alineación de Costa Rica : Keylor Navas; Jeyland Mitchell, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Joseph Mora; Celso Borges, Orlando Galo; Kenneth Vargas, Manfred Ugalde, Alonso Martínez; Andy Rojas.