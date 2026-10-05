Honduras recibe a Jamaica en el Estadio Nacional Tiburcio Carias Andino por la jornada 4 del Grupo B de la Liga de Naciones Concacaf. El partido se jugará este lunes 5 de octubre del 2026 a partir de las 8:00 PM en horario local. Honduras suma 3 puntos y necesita la victoria para mantener opciones de clasificar a cuartos de final y evitar un sorpresivo peligro de descenso a la Liga B. Jamaica viene de vencer a El Salvador y busca consolidar su liderato. En el antecedente más reciente de este torneo (28 de septiembre), Honduras se impuso históricamente 1-0 en Kingston. La transmisión del partido va por FOX en cable y streaming. Conoce más detalles aquí.
¿Qué canales TV transmiten Honduras vs. Jamaica EN VIVO por Liga de Naciones Concacaf?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Honduras vs. Jamaica EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 5 de octubre.
Para Honduras y Jamaica, el partido de Honduras vs. Jamaica será transmitido a través de FOX por cable y streaming por la Liga de Naciones Concacaf.
El partido de Honduras vs. Jamaica será transmitido EN EXCLUSIVA por FOX para México, Honduras, Panamá, Costa Rica, etc. Por otro lado, en Estados Unidos podrás ver el partido a través de FOX Sports, FOX One, TUDN, ViX y fuboTV.
¿Dónde ver Honduras vs. Jamaica ONLINE y GRATIS por Liga de Naciones Concacaf?
El partido entre Honduras vs. Jamaica por fecha 4 del Grupo B de la Liga de Naciones Concacaf lo podrás ver online por streaming a través de FOX y Concacaf GO.
¿A qué hora juega Honduras vs. Jamaica HOY por Liga de Naciones Concacaf?
El partido entre Honduras vs. Jamaica empieza a las 7:00 PM de Perú y 6:00 PM de Guatemala y Surinam el lunes 5 de octubre del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 PM
- Hora en España: 4:00 AM
¿En qué canal ver partido de Honduras vs. Jamaica, en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Honduras vs. Jamaica por la Liga de Naciones Concacaf se transmitirá EN VIVO por FOX Sports, FOX One y TUDN, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de fuboTV y ViX.
- fuboTV
- ViX
- FOX Sports
- TUDN
- FON One
¿En qué canal ver partido de Honduras vs. Jamaica, en Honduras?
En Honduras, el partido de Honduras vs. Jamaica por la Liga de Naciones Concacaf se transmitirá EN VIVO por FOX, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Concacaf GO.
- Concacaf GO
- FOX