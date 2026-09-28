Honduras recibe a Jamaica este lunes 28 de septiembre del 2026 en el Estadio Nacional de Jamaica por la segunda jornada del grupo B de la Liga de Naciones Concacaf. La escuadra catracha llega a suelo caribeño bajo la dirección técnica de José Molina con la necesidad de revertir su reciente derrota frente a Surinam. Por su parte, los Reggae Boyz buscarán consolidar su liderato tras vencer 3-2 a Guatemala en la primera fecha del campeonato. ¿Qué canales pasan el partido de Honduras vs. Jamaica HOY por TV ONLINE? FOX transmiten el partido de Honduras vs. Jamaica por cable y streaming.
¿Qué canales TV transmiten Honduras vs. Jamaica EN VIVO por Liga de Naciones Concacaf?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Honduras vs. Jamaica EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este lunes 28 de septiembre.
Para Honduras, el partido de Honduras vs. Jamaica será transmitido a través de FOX por cable y streaming por la Liga de Naciones Concacaf.
El partido de Honduras vs. Jamaica será transmitido EN EXCLUSIVA por FOX para México, Honduras, Panamá, Costa Rica, etc. Por otro lado, en Estados Unidos podrás ver el partido a través de FOX Sports, FOX One, ViX y fuboTV.
¿Dónde ver Honduras vs. Jamaica ONLINE y GRATIS por Liga de Naciones Concacaf?
El partido entre Honduras vs. Jamaica por fecha 2 del Grupo B de la Liga de Naciones Concacaf lo podrás ver online por streaming a través de FOX y Concacaf GO.
¿A qué hora juega Honduras vs. Jamaica HOY por Liga de Naciones Concacaf?
El partido entre Honduras vs. Jamaica empieza a las 7:00 PM de Perú y 6:00 PM de Honduras y Jamaica el lunes 28 de septiembre del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:00 PM
- Hora en España: 2:00 AM
¿En qué canal ver partido de Honduras vs. Jamaica, en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Honduras vs. Jamaica por la Liga de Naciones Concacaf se transmitirá EN VIVO por FOX Sports y FOX One, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de fuboTV y ViX.
- fuboTV
- ViX
- FOX Sports
- FON One
¿En qué canal ver partido de Honduras vs. Jamaica, en Honduras?
En Guatemala, el partido de Honduras vs. Jamaica por la Liga de Naciones Concacaf se transmitirá EN VIVO por FOX, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Concacaf GO.
- Concacaf GO
- FOX
¿En qué canal ver partido de Honduras vs Jamaica, en Jamaica?
En Jamaica, el partido de Honduras vs. Jamaica por la Liga de Naciones Concacaf se transmitirá EN VIVO por Television Jamaica, TVJ Sports Network, señal que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Bluu y Concacaf GO.
- Concacaf GO
- Television Jamaica
- TVJ Sports Network