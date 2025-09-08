¿Dónde ver Honduras vs Nicaragua EN VIVO? Honduras sólo pudo empatar 0-0 con Haití el último viernes en su debut en la fase final de las Eliminatorias Concacaf 2026, en un duelo en el que los catrachos estuvieron espesos en ataque.

El partido, disputado en la ciudad de Willemstad (Curazao) por la crisis que vive Haití, estuvo lleno de imprecisiones de parte de ambos equipos, incapaces de crear peligro con cierto criterio. Esta vez, la selección hondureña buscará lavarse la cara ante un Nicaragua que no pasó del empate ante Costa Rica.

Para que puedas ver el partido entre Honduras vs Nicaragua, te vamos a mostrar a continuación, qué señales debes de televisar en Sudamérica, España, México y Estados Unidos, para que no te pierdas de ni un solo detalle.

Repasa qué canales transmiten en vivo el partido de Honduras vs Nicaragua por la fecha 2 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026 en el Estadio Nacional.

¿Dónde ver Honduras vs. Nicaragua EN VIVO GRATIS?

El partido de Honduras vs Nicaragua por la fecha 2 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026, será transmitido por el canal de Tigo Sports y Telesistemas en Honduras, mientras que en Nicaragua lo pasa NicaSports. Mientras que en Guatemala, lo podrás mirar por Tigo Sports. A continuación, te mostramos cómo ver mencionadas señales en directo.

¿Qué canales transmiten Honduras vs. Nicaragua HOY EN VIVO?

En Argentina lo pasa: YouTube Concacaf GO

En Estados Unidos lo pasa: Paramount+, Amazon Prime, Peacock, Telemundo.

En Nicaragua lo pasa: NicaSports

En Honduras lo pasa: Tigo Sports y Telesistemas

⏳ ¡Faltan solo 2️⃣ días para ver a nuestras 5 estrellas unidas en acción! 🩵⚽️



🗓️Este martes 9 de septiembre, escribamos juntos una nueva historia en el 🏟️ Nacional Chelato Uclés.#LaHsomosTodos #LaConstruimosUnidos #UNITED2026 #VamosHonduras pic.twitter.com/BYRNsY640m — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) September 7, 2025

¿Cómo ver partido Honduras vs. Nicaragua en Honduras?

¿En dónde mirar partido Honduras vs. Nicaragua EN DIRECTO, en Nicaragua?

¿En qué canales ver partido Honduras vs. Nicaragua en México?

¿Cómo ver partido Honduras vs. Nicaragua en Estados Unidos?

