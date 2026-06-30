Inglaterra y RD Congo se enfrentarán este miércoles 1 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Estados Unidos. Los ingleses llegan como una de las principales favoritas para avanzar en el Mundial 2026. El conjunto liderado por Harry Kane viene con el impulso de haber cerrado una sólida fase de grupos y buscará imponer su jerarquía ante la sorprendente República Democrática del Congo, una de las revelaciones del torneo, que logró clasificar a esta instancia tras ubicarse entre los mejores terceros de la competición. Ambas selecciones buscarán sumar puntos y llevarse la victoria para lograr su pase a octavos de la Copa del Mundo. Revisa los detalles del partido en las siguientes líneas.

¿Cuándo y dónde juegan Inglaterra vs RD Congo EN VIVO por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y RD Congo se jugará este miércoles 1 de julio en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, Estados Unidos. El recinto tiene una capacidad para 71 000 espectadores.

Horario del Inglaterra vs RD Congo EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Inglaterra y RD Congo está programado para las 11:00 a.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 11:00 a.m. Chile, Bolivia, Venezuela 12:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 13:00 p.m.

¿Dónde ver Inglaterra vs RD Congo EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Inglaterra vs RD Congo se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Inglaterra vs RD Congo EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Inglaterra vs RD Congo EN VIVO por el Mundial 2026