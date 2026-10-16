Inter Miami de Lionel Messi asumirá un nuevo reto este sábado 17 de octubre de 2026 cuando reciba a Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El partido, correspondiente a una nueva jornada de la Conferencia Este de la MLS 2026. A continuación, te compartimos todos los detalles para que no te pierdas este emocionante duelo.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Inter Miami vs. Atlanta United con Lionel Messi el sábado 17 de octubre por la MLS.(Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / RICH STORRY

¿A qué hora juega el Inter Miami vs. Atlanta United HOY?

Para que no te pierdas ningún detalle del encuentro del astro argentino, te dejamos los horarios oficiales según tu país de residencia:

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:30 horas

20:30 horas Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 19:30 horas

19:30 horas Colombia, Perú, Ecuador: 18:30 horas

18:30 horas México, Costa Rica y Honduras: 17:30 horas

¿Qué canal transmite Inter Miami vs Atlanta United en vivo?

La transmisión de este compromiso para toda Latinoamérica y el resto del mundo estará a cargo de manera exclusiva a través de la televisión paga e internet mediante el MLS Season Pass en la aplicación Apple TV. Para sintonizar el juego se requiere contar con una suscripción activa a dicha plataforma de streaming.

¿Dónde ver online el partido de Inter Miami vs Atlanta United gratis por streaming?

Para ver online el partido de Inter Miami vs. Atlanta United, la única opción legal y en alta definición en América Latina es la plataforma oficial de la liga. Deberás ingresar a la app de Apple TV desde cualquier dispositivo móvil (iOS o Android), tablet, computadora o Smart TV, y contratar el MLS Season Pass.

Es importante destacar que, por derechos de transmisión en la región, no habrá transmisión gratuita por canales de televisión abierta ni por plataformas de cable tradicionales (como ESPN o Fox Sports). La MLS centraliza todo su contenido en su pase de temporada, el cual ofrece planes mensuales o por el resto de la temporada completa.

Alineaciones probables de Inter Miami vs Atlanta United

Ambos entrenadores mandarán lo mejor que tienen disponible al terreno de juego para asegurar los tres puntos: