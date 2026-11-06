Inter Miami recibe a Charlotte FC con Lionel Messi por una nueva jornada de la MLS en el Nu Stadium. El partido se jugará este sábado 7 de noviemnre del 2026 a partir de las 4:00 PM (hora peruana). Las Garzas buscan asegurar el segundo lugar de la Conferencia Este de cara a los Playoffs con una victoria en casa. ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Inter Miami vs. Charlotte FC? Apple TV transmite el partido en todo el mundo por cable y MLS Seaso Pass por streaming online. A continuación, te dejaremos la guía de canales en Perú, Sudamérica, etc, para que no te pierdas ni un solo detalle de este partidazo en Miami.

MIAMI, FLORIDA - OCTOBER 10: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF celebrates scoring his team's fourth goal with teammate German Berterame #19 during the MLS match between Inter Miami CF and D.C. United at Miami Freedom Park on October 10, 2026 in Miami, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / RICH STORRY

¿A qué hora juega Inter Miami vs. Charlotte FC HOY por MLS 2026?

El partido de Inter Miami vs. Charlotte FC por la MLS empieza a las 4:00 PM de Perú y 5:00 PM de Miami este sábado 7 de noviembre del 2026 en el Nu Stadium.

¿En qué canales ver Inter Miami vs. Charlotte FC EN VIVO por MLS 2026?

El partido de Inter Miami vs. Charlotte FC no se transmite por televisión: Este encuentro no estará disponible en canales de señal abierta ni de cable tradicional (como ESPN, Fox Sports o TyC Sports).

¿Dónde ver Inter Miami vs. Charlotte FC ONLINE por MLS 2026?

El partido de Inter Miami vs. Charlotte FC se transmitirá en Apple TV (MLS Season Pass). Esta es la única opción legal y oficial para seguir el partido en vivo a nivel mundial de forma online. Puedes acceder al servicio a través de su aplicación en cualquier dispositivo móvil, Smart TV o desde su sitio web oficial.