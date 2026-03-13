Inter Miami enfrentará a Charlotte FC este sábado 14 de marzo del 2026 con Lionel Messi por la jornada 4 del la MLS en el Bank of America Stadium. Los dirigidos por Javier Mascherano, llegan de 2 victorias consecutivas frente a Orlando City y DC United, de esta manera, esperan seguir con la buena racha y que Lionel Messi llegue a su gol 900 con camiseta rosada. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Inter Miami vs Charlotte FC EN VIVO por la MLS 2026?

La transmisión del partido entre Inter Miami vs Charlotte FC EN VIVO por la jornada 4 de la MLS 2026 será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.

Si deseas ver el partido de Inter Miami vs Charlotte FC con Lionel Messi por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Inter Miami es MLS Season Pass y SiriusXM FC.

Revisa qué canales transmitieron el partido de Inter Miami vs Charlotte FC por la jornada 4 de la MLS en el Bank of America Stadium. / CONNIE FRANCE

¿A qué hora juega Inter Miami vs Charlotte FC por la MLS 2026?

El partido de Inter Miami vs Charlotte FC por la jornada 4 de la MLS 2026 empieza a las 6:30 PM de Perú este sábado 14 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:30 p.m.

8:30 p.m. España: 12:30 a.m.

¿Qué canal transmite Inter Miami vs Charlotte FC EN VIVO por la MLS 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 6:00 p.m. Apple TV MLS Season Pass Colombia 6:00 p.m. Apple TV MLS Season Pass Ecuador 6:00 p.m. Apple TV Fanatiz Argentina 8:00 p.m. Apple TV MLS Season Pass Brasil 8:00 p.m. Apple TV MLS Season Pass Paraguay 8:00 p.m. Apple TV MLS Season Pass Uruguay 8:00 p.m. Apple TV MLS Season Pass Chile 8:00 p.m. Apple TV MLS Season Pass Bolivia 7:00 p.m. Apple TV MLS Season Pass Venezuela 7:00 p.m. Apple TV MLS Season Pass México 5:00 p.m. Apple TV MLS Season Pass Estados Unidos 6:00 p.m. SiriusXM FC y Apple TV MLS Season Pass

Horario, canal TV y dónde ver Inter Miami vs Charlotte FC por la MLS 2026

Fecha : Sábado 14 de marzo del 2026.

: Sábado 14 de marzo del 2026. Partido : Inter Miami vs Charlotte FC

: Inter Miami vs Charlotte FC Horario : 6:30 p.m. hora de Lima, Perú.

: 6:30 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : MLS Season Pass, SiriusXM FC y Apple TV

: MLS Season Pass, SiriusXM FC y Apple TV Estadio: Bank of America.

Inter Miami vs Charlotte FC por la jornada 4 de la MLS en el Bank of America Stadium. / JAYDEE LEE SERRANO

¿En qué canal ver Inter Miami vs Charlotte FC por la MLS 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Inter Miami vs Charlotte FC por la fecha 4 de la MLS 2026 lo transmite Apple TV y MLS Season Pass.

¿En qué canal ver Inter Miami vs Charlotte FC por la MLS 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Inter Miami vs Charlotte FC por la fecha 4 de la MLS 2026 lo transmite Apple TV y MLS Season Pass.

¿Cómo ver Inter Miami vs Charlotte FC por la MLS 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite MLS Season Pass, SiriusXM FC y Apple TV.