Por Redacción EC

enfrentará a Charlotte FC este sábado 14 de marzo del 2026 con por la jornada 4 del la en el Bank of America Stadium. Los dirigidos por Javier Mascherano, llegan de 2 victorias consecutivas frente a Orlando City y DC United, de esta manera, esperan seguir con la buena racha y que Lionel Messi llegue a su gol 900 con camiseta rosada. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Inter Miami vs Charlotte FC EN VIVO por la MLS 2026?

La transmisión del partido entre Inter Miami vs Charlotte FC EN VIVO por la jornada 4 de la MLS 2026 será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.

Si deseas ver el partido de Inter Miami vs Charlotte FC con Lionel Messi por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Inter Miami es MLS Season Pass y SiriusXM FC.

Revisa qué canales transmitieron el partido de Inter Miami vs Charlotte FC por la jornada 4 de la MLS en el Bank of America Stadium.
Revisa qué canales transmitieron el partido de Inter Miami vs Charlotte FC por la jornada 4 de la MLS en el Bank of America Stadium.
/ CONNIE FRANCE

¿A qué hora juega Inter Miami vs Charlotte FC por la MLS 2026?

El partido de Inter Miami vs Charlotte FC por la jornada 4 de la MLS 2026 empieza a las 6:30 PM de Perú este sábado 14 de marzo del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 5:30 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 6:30 p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:30 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8:30 p.m.
  • España: 12:30 a.m.

¿Qué canal transmite Inter Miami vs Charlotte FC EN VIVO por la MLS 2026?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú6:00 p.m.Apple TVMLS Season Pass
Colombia6:00 p.m.Apple TVMLS Season Pass
Ecuador6:00 p.m.Apple TVFanatiz
Argentina8:00 p.m.Apple TVMLS Season Pass
Brasil8:00 p.m.Apple TVMLS Season Pass
Paraguay8:00 p.m.Apple TVMLS Season Pass
Uruguay8:00 p.m.Apple TVMLS Season Pass
Chile8:00 p.m.Apple TVMLS Season Pass
Bolivia7:00 p.m.Apple TVMLS Season Pass
Venezuela7:00 p.m.Apple TVMLS Season Pass
México5:00 p.m.Apple TVMLS Season Pass
Estados Unidos6:00 p.m.SiriusXM FC y Apple TVMLS Season Pass

Horario, canal TV y dónde ver Inter Miami vs Charlotte FC por la MLS 2026

  • Fecha: Sábado 14 de marzo del 2026.
  • Partido: Inter Miami vs Charlotte FC
  • Horario: 6:30 p.m. hora de Lima, Perú.
  • Canal: MLS Season Pass, SiriusXM FC y Apple TV
  • Estadio: Bank of America.
Inter Miami vs Charlotte FC por la jornada 4 de la MLS en el Bank of America Stadium.
Inter Miami vs Charlotte FC por la jornada 4 de la MLS en el Bank of America Stadium.
/ JAYDEE LEE SERRANO

¿En qué canal ver Inter Miami vs Charlotte FC por la MLS 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Inter Miami vs Charlotte FC por la fecha 4 de la MLS 2026 lo transmite Apple TV y MLS Season Pass.

¿En qué canal ver Inter Miami vs Charlotte FC por la MLS 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Inter Miami vs Charlotte FC por la fecha 4 de la MLS 2026 lo transmite Apple TV y MLS Season Pass.

¿Cómo ver Inter Miami vs Charlotte FC por la MLS 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite MLS Season Pass, SiriusXM FC y Apple TV.

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