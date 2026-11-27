Inter Miami visita a Columbus Crew con Lionel Messi por la primera ronda de los playoffs de la MLS en el ScottsMiracle-Gro Field. El partido se jugará este viernes 27 de noviembre del 2026 a partir de las 8:00 PM (hora peruana). ¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Inter Miami vs. Columbus Crew? Apple TV transmite el partido en todo el mundo por cable y MLS Season Pass por streaming online. A continuación, te dejaremos la guía de canales en Perú, Sudamérica, etc, para que no te pierdas ni un solo detalle de este partidazo en Miami.

¿A qué hora juega el Inter Miami vs. Columbus Crew HOY?

Para que no te pierdas ningún detalle del encuentro del astro argentino, te dejamos los horarios oficiales según tu país de residencia:

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:00 horas

22:00 horas Bolivia y Venezuela: 21:00 horas

21:00 horas Colombia, Perú, Ecuador: 20:00 horas

20:00 horas México, Costa Rica y Honduras: 19:00 horas

¿Qué canal transmite Inter Miami vs Columbus Crew en vivo?

La transmisión de este compromiso para toda Latinoamérica y el resto del mundo estará a cargo de manera exclusiva a través de la televisión paga e internet mediante el MLS Season Pass en la aplicación Apple TV. Para sintonizar el juego se requiere contar con una suscripción activa a dicha plataforma de streaming.

¿Dónde ver online el partido de Inter Miami vs Columbus Crew gratis y por streaming?

Para ver online el partido de Inter Miami vs. Columbus Crew, la única opción legal y en alta definición en América Latina es la plataforma oficial de la liga. Deberás ingresar a la app de Apple TV desde cualquier dispositivo móvil (iOS o Android), tablet, computadora o Smart TV, y contratar el MLS Season Pass.

Es importante destacar que, por derechos de transmisión en la región, no habrá transmisión gratuita por canales de televisión abierta ni por plataformas de cable tradicionales (como ESPN o Fox Sports). La MLS centraliza todo su contenido en su pase de temporada, el cual ofrece planes mensuales o por el resto de la temporada completa.

Alineaciones probables de Inter Miami vs Columbus Crew

Ambos entrenadores mandarán lo mejor que tienen disponible al terreno de juego para asegurar los tres puntos: