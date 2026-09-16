Inter Miami vs. Cruz Azul EN VIVO HOY por la final del Campeones Cup 2026 desde el Nu Stadium. El partido se realizará este miércoles 16 de septiembre a partir de las 7:00 PM de Perú y 6:00 PM de México. ¿Qué canales pasan el partido de Inter Miami vs. Cruz Azul HOY por TV ONLINE? Apple TV, TUDN, Canal 5 y Imagen Televisión transmiten el partido de Inter Miami vs. Cruz Azul por televisión abierta, cable y streaming.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Inter Miami vs. Cruz Azul el miércoles 16 de septiembre por la final del Campeones Cup 2026 desde el Nu Stadium.

¿Qué canales TV transmiten Inter Miami vs. Cruz Azul EN VIVO por final del Campeones Cup 2026?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Inter Miami vs. Cruz Azul EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 16 septiembre.

Para México, el partido de Inter Miami vs. Cruz Azul será transmitido a través de Canal 5, TUDN e Imagen Televisión por cable y streaming.

El partido de Inter Miami vs. Cruz Azul será transmitido por Apple TV para Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en Estados Unidos también podrás ver el partido a través de Apple TV.

¿Dónde ver Inter Miami vs. Cruz Azul ONLINE y GRATIS por final del Campeones Cup 2026?

La final entre Inter Miami vs. Cruz Azul lo podrás ver online por streaming a través de Apple TV en Latinoamérica. Mientras que en México, lo podrás seguir en TUDN App.

¿A qué hora juega Inter Miami vs. Cruz Azul HOY por final del Campeones Cup 2026?

La final del Campeones Cup 2026 entre Inter Miami vs. Cruz Azul empieza a las 7:00 PM de Perú y 6:00 PM de México el miércoles 16 de septiembre del 2026.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 6:00 PM

: 6:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 PM

7:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:00 PM

8:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:00 PM

9:00 PM Hora en España: 2:00 AM

¿En qué canal ver partido de Inter Miami vs. Cruz Azul, en México?

En México, el partido de Inter Miami vs. Cruz Azul por la final del Campeones Cup 2026 se transmitirá EN VIVO por TUDN, Imagen Televisión y Canal 5, señales que posee los derechos del encuentro, y también se podrá ver vía streaming a través de Apple TV y TUDN App.

TUDN

Canal 5

Imagen Televisión

Apple TV

¿En qué canal transmiten partido de Inter Miami vs. Cruz Azul, en Perú?

En Perú, el partido de Inter Miami vs. Cruz Azul por la final del Campeones Cup 2026 se transmitirá EN VIVO por Apple TV, señal que posee los derechos del encuentro.

Apple TV

¿Qué canal TV ONLINE transmite Inter Miami vs. Cruz Azul, en Argentina?

En Argentina, el partido de Inter Miami vs. Cruz Azul por la final del Campeones Cup 2026 se transmitirá EN VIVO por Apple TV, señal que posee los derechos del encuentro.

Apple TV

¿Dónde ver partido de Inter Miami vs. Cruz Azul, en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Inter Miami vs. Cruz Azul por la final del Campeones Cup 2026 se transmitirá EN VIVO por Apple TV, señal que posee los derechos del encuentro.

Apple TV