¿Dónde ver Inter Miami vs. Orlando City EN VIVO y EN DIRECTO? El conjunto dirigido por Mascherano se ampara en su astro Lionel Messi, entre algodones, para superar este miércoles a Orlando City en las semifinales de la Leagues Cup.

Sin equipos mexicanos en la escala previa a la gran final del domingo, los cuadros de la MLS monopolizaron las semis a partido único, que se disputarán en el Chase Stadium, el hogar de Las Garzas, y en el Dignity Health Sports.

A los 38 años, Messi ha tenido un agosto complicado por molestias musculares en la pierna derecha, pero sus compañeros han sacado la embarcación adelante. Apenas registró 56 minutos en los seis partidos que los rosa han disputado este mes.

LEAGUES CUP SEMIFINAL 👊

🆚 Orlando

📍 Chase Stadium

🗓️ Wednesday, Aug. 27 | 8:30PM

🎟️ https://t.co/WCHcR0mRGm pic.twitter.com/OCm626DSqB — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 26, 2025

¿Dónde ver Inter Miami vs. Orlando City EN VIVO GRATIS?

El partido de Inter Miami vs. Orlando City en vivo por la semifinal de partido único de la Leagues Cup será transmitido en todo el mundo por MLS Pass a través de Apple TV.