Inter Miami de Lionel Messi se juega una parada brava este miércoles 19 de agosto de 2026 cuando visite al Philadelphia Union en el Subaru Park. El partido, correspondiente a una nueva jornada de la Conferencia Este de la MLS 2026, encuentra a ambos equipos en realidades totalmente opuestas, lo que promete noventa minutos de alta intensidad en Pensilvania.

Las Garzas necesitan sacudirse la crisis de manera urgente. El equipo arrastra una preocupante racha de tres derrotas consecutivas, siendo la última un duro tropiezo por 4-1 ante Nashville SC. A pesar del bache, el conjunto de Florida se mantiene en la segunda posición de la Conferencia Este con 38 puntos, pero no puede seguir cediendo terreno si quiere pelear por el liderato.

Por su parte, el Philadelphia Union llega encendido. Bajo el interinato de Ryan Richter, el equipo local encadena cuatro victorias consecutivas en la MLS, demostrando una notable resiliencia tras remontar un 2-0 para terminar ganando 3-2 a New York City FC en la fecha anterior. Aunque marchan en la 13° posición con 19 unidades, su envión anímico los convierte en un rival sumamente peligroso.

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido entre Inter Miami vs. Philadelphia Union con Lionel Messi el miércoles 19 de agosto por la MLS 2026 en el Subaru Park. / CHANDAN KHANNA

¿A qué hora juega el Inter Miami vs. Philadelphia Union HOY?

Para que no te pierdas ningún detalle del encuentro del astro argentino, te dejamos los horarios oficiales según tu país de residencia:

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:30 horas

20:30 horas Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 19:30 horas

19:30 horas Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 18:30 horas

18:30 horas México, Costa Rica y Honduras: 17:30 horas

¿Qué canal transmite Inter Miami vs Philadelphia Union en vivo?

La transmisión de este compromiso para toda Latinoamérica y el resto del mundo estará a cargo de manera exclusiva a través de la televisión paga e internet mediante el MLS Season Pass en la aplicación Apple TV. Para sintonizar el juego se requiere contar con una suscripción activa a dicha plataforma de streaming.

¿Dónde ver online el partido de Inter Miami vs Philadelphia Union gratis o por streaming?

Para ver online el partido de Inter Miami vs. Philadelphia Union, la única opción legal y en alta definición en América Latina es la plataforma oficial de la liga. Deberás ingresar a la app de Apple TV desde cualquier dispositivo móvil (iOS o Android), tablet, computadora o Smart TV, y contratar el MLS Season Pass.

Es importante destacar que, por derechos de transmisión en la región, no habrá transmisión gratuita por canales de televisión abierta ni por plataformas de cable tradicionales (como ESPN o Fox Sports). La MLS centraliza todo su contenido en su pase de temporada, el cual ofrece planes mensuales o por el resto de la temporada completa.

El historial reciente: Lluvia de goles en el último antecedente

El último enfrentamiento entre ambas escuadras se registró en mayo de este mismo año, dejando uno de los partidos más espectculares de la temporada. En aquella ocasión, Inter Miami se impuso por 6-4 en Fort Lauderdale, en un choque donde el uruguayo Luis Suárez fue la gran figura al marcar un triplete. Philadelphia buscará revancha en su casa y con el apoyo de su gente.

Alineaciones probables de Inter Miami vs Philadelphia Union

Ambos entrenadores mandarán lo mejor que tienen disponible al terreno de juego para asegurar los tres puntos:

Formación de Philadelphia Union: Andre Blake; Frankie Westfield, Neil Pierre, Nathan Harriel, Kai Wagner; Cavan Sullivan, Jovan Lukić, Danley Jean Jacques, Indiana Vassilev; Milan Iloski y Bruno Damiani.

Andre Blake; Frankie Westfield, Neil Pierre, Nathan Harriel, Kai Wagner; Cavan Sullivan, Jovan Lukić, Danley Jean Jacques, Indiana Vassilev; Milan Iloski y Bruno Damiani. Formación de Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Facundo Mura, Gonzalo Luján, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, Casemiro, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi y Luis Suárez.